Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин разместил ОФЗ на 35 миллиардов рублей - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/ofz-870261233.html
Минфин разместил ОФЗ на 35 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ на 35 миллиардов рублей - 27.05.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 35 миллиардов рублей
Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 34,982... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T17:47+0300
2026-05-27T17:47+0300
минфин
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 34,982 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 67,46 миллиарда, говорится в сообщении министерства.Цена отсечения составила 61,7098% от номинала, средневзвешенная цена - 61,7536% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,8% годовых, средневзвешенная доходность - 14,79% годовых. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 70,001 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 97,553 миллиарда.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин, финансы, россия
Минфин, Финансы, РОССИЯ
17:47 27.05.2026
 
Минфин разместил ОФЗ на 35 миллиардов рублей

Минфин разместил ОФЗ серии 26230 на 34,98 миллиарда рублей с погашением в 2039 году

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 34,982 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 67,46 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 61,7098% от номинала, средневзвешенная цена - 61,7536% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,8% годовых, средневзвешенная доходность - 14,79% годовых.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 70,001 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 97,553 миллиарда.
 
МинфинФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала