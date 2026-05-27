Минфин разместил ОФЗ на 35 миллиардов рублей
2026-05-27T17:47+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 34,982 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 67,46 миллиарда, говорится в сообщении министерства.Цена отсечения составила 61,7098% от номинала, средневзвешенная цена - 61,7536% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,8% годовых, средневзвешенная доходность - 14,79% годовых. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 70,001 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 97,553 миллиарда.
Минфин разместил ОФЗ серии 26230 на 34,98 миллиарда рублей с погашением в 2039 году
