Средства физлиц в банках увеличились более чем на триллион рублей

Средства физлиц в российских банках за апрель увеличились на 1,7%, юрлиц - на 0,3%, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора". | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T17:40+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках за апрель увеличились на 1,7%, юрлиц - на 0,3%, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора". "Средства населения существенно увеличились (+1,1 триллиона рублей, +1,7%) после околонулевой динамики марта (-0,01%). Основной прирост пришелся на остатки на текущих счетах (+1,1 триллиона рублей, +5,7%), тогда как средства на вкладах выросли умеренно (+0,1 триллиона рублей, +0,2%)", - сказано там. "В апреле средства юридических лиц несколько увеличились (+0,2 триллиона рублей, +0,3%) после существенного сокращения в марте (-3,3%), связанного с налоговыми выплатами (часть февральских налогов была выплачена в марте). Рост преимущественно обеспечили компании экспортеры и исполнители госконтрактов, при этом его сдерживало перечисление квартальных налогов", - говорится в материале.

