https://1prime.ru/20260527/tsb-870261066.html
Средства физлиц в банках увеличились более чем на триллион рублей
Средства физлиц в банках увеличились более чем на триллион рублей - 27.05.2026, ПРАЙМ
Средства физлиц в банках увеличились более чем на триллион рублей
Средства физлиц в российских банках за апрель увеличились на 1,7%, юрлиц - на 0,3%, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора". | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T17:40+0300
2026-05-27T17:40+0300
2026-05-27T17:40+0300
банки
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_429999baf234ac112bff78047b3b714b.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках за апрель увеличились на 1,7%, юрлиц - на 0,3%, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора". "Средства населения существенно увеличились (+1,1 триллиона рублей, +1,7%) после околонулевой динамики марта (-0,01%). Основной прирост пришелся на остатки на текущих счетах (+1,1 триллиона рублей, +5,7%), тогда как средства на вкладах выросли умеренно (+0,1 триллиона рублей, +0,2%)", - сказано там. "В апреле средства юридических лиц несколько увеличились (+0,2 триллиона рублей, +0,3%) после существенного сокращения в марте (-3,3%), связанного с налоговыми выплатами (часть февральских налогов была выплачена в марте). Рост преимущественно обеспечили компании экспортеры и исполнители госконтрактов, при этом его сдерживало перечисление квартальных налогов", - говорится в материале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_122:0:1879:1318_1920x0_80_0_0_100b95d4da92f25538ccf118d5fa6f04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
Средства физлиц в банках увеличились более чем на триллион рублей
ЦБ: средства физлиц в банках за апрель увеличились на 1,1 триллиона рублей
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках за апрель увеличились на 1,7%, юрлиц - на 0,3%, следует из материала Банка России "О развитии банковского сектора".
"Средства населения существенно увеличились (+1,1 триллиона рублей, +1,7%) после околонулевой динамики марта (-0,01%). Основной прирост пришелся на остатки на текущих счетах (+1,1 триллиона рублей, +5,7%), тогда как средства на вкладах выросли умеренно (+0,1 триллиона рублей, +0,2%)", - сказано там.
"В апреле средства юридических лиц несколько увеличились (+0,2 триллиона рублей, +0,3%) после существенного сокращения в марте (-3,3%), связанного с налоговыми выплатами (часть февральских налогов была выплачена в марте). Рост преимущественно обеспечили компании экспортеры и исполнители госконтрактов, при этом его сдерживало перечисление квартальных налогов", - говорится в материале.