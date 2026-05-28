Казахстан обсуждает с Россией строительство газопровода

2026-05-28T09:19+0300

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Казахстан обсуждает с Россией строительство газопровода для транзита российского газа в Китай мощностью 35 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов. "Мы начали обсуждать... 35 миллиардов (кубометров газа - ред.), которые через территорию Казахстана идут на территорию Китайской Народной Республики. Мы, как Республика Казахстан, естественно, изъявляем желание, чтобы транзит прошел по нашей территории", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос, обсуждается ли с РФ строительство нового газопровода, по которому российский газ мог бы транзитом через Казахстан поставляться в КНР. Аккенженов отметил, что Казахстан готов предоставить все условия и все гарантии, плюс еще дополнительное потребление на территории республики. Вице-премьер РФ Александр Новак в декабре 2024 года заявил, что процесс реализации проекта строительства магистрального газопровода из России через Казахстан в Китай уже запущен. Ожидается, что мощность газопровода может составить 45 миллиардов кубометров газа в год, из них 35 миллиардов кубометров для транзита в Китай, а 10 миллиардов кубометров для казахстанских потребителей на северо-востоке республики.

