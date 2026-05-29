Российский рынок акций снижается на старте утренней сессии пятницы

Российский рынок акций на старте утренней сессии пятницы снижается на 0,18%, следует из данных Московской биржи. | 29.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте утренней сессии пятницы снижается на 0,18%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск опускается на 0,18%, до 2 579,13 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

