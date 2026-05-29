В России разработают методику учета пробегов транспортных средств

2026-05-29T10:38+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Профильные российские ведомства до 2030 года разработают методику учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей их аварийности, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости. "Проработка вопроса о разработке методики и о ведении учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей аварийности", - говорится там. О результатах деятельности к 2030 году в правительство доложат Минтранс России, Росстат и Минэкономразвития. Эта работа ведется в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране. В рамках соответствующих мероприятий также, как ранее в пятницу сообщало РИА Новости, правительство хочет стимулировать обновление автомобильного парка в стране за счет льготных кредитов, публичных закупок и страховых преференций.

