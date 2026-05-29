https://1prime.ru/20260529/ruonia--870319985.html
Ставка RUONIA 28 мая снизилась на 0,03 п.п. и составила 14,22 процента
Ставка RUONIA 28 мая снизилась на 0,03 п.п. и составила 14,22 процента - 29.05.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 28 мая снизилась на 0,03 п.п. и составила 14,22 процента
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 28 мая, снизилась на 0,03... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T14:58+0300
2026-05-29T14:58+0300
2026-05-29T14:58+0300
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 28 мая, снизилась на 0,03 процентного пункта и составила 14,22%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 721,45 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20260528/euroclear-870285668.html
https://1prime.ru/20260528/kurs-870294957.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы
Ставка RUONIA 28 мая снизилась на 0,03 п.п. и составила 14,22 процента
Индикативная рублевая ставка RUONIA 28 мая снизилась до 14,22%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 28 мая, снизилась на 0,03 процентного пункта и составила 14,22%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 721,45 миллиарда рублей.
ЦБ может арестовать активы Euroclear, заявил юрист
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
ЦБ объявил официальный курс валют на пятницу