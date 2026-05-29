В Роскачестве сообщили о серьезных дефектах вин в мягких упаковках

2026-05-29T09:16+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Роскачество проверило вина в мягкой упаковке, и более половины образцов не дотянули до минимальной оценки ГОСТ - выявлены явные дефекты аромата и вкуса, сообщили РИА Новости в организации. "Эксперты "Винного гида России" впервые провели оценку винодельческой продукции в мягкой упаковке... Из 16 образцов 9 не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТ, у многих - явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино", - говорится в сообщении. Эксперты Роскачества добавили, что все образцы, получившие оценки ниже национального стандарта, направлены на дополнительное физико-химическое исследование. "Есть опасения, что ряд продукции имеют признаки фальсификации и могут быть небезопасны", - отметили они. Также в организации рассказали, что производители уже уведомлены претензионными письмами. По итогам дегустационной и лабораторной проверок уполномоченные органы примут меры в рамках контрольно-надзорной деятельности. Единственным образцом, преодолевшим планку повышенного стандарта Роскачества, стало вино в трехлитровой упаковке "Гуд Фиш" производителя ООО "Олимп". При этом, как отмечает Роскачество, за прошлый год мягкая упаковка показала самые высокие темпы роста продаж среди всех типов тары для вина - реализовано более 120 миллионов литров. В организации заверили, что исследование каждого образца проводилось комиссией из 12 экспертов-дегустаторов в аккредитованной лаборатории органолептических исследований. Испытателям не сообщалось, из какой именно упаковки им наливали вино для проб. Экспертам также не были известны наименования вин и их производителей. Протоколы исследований верифицированы Федеральной службой по аккредитации.

