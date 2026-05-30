В Петербурге в преддверии ПМЭФ высадят аллею деревьев - 30.05.2026, ПРАЙМ
В Петербурге в преддверии ПМЭФ высадят аллею деревьев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – ПРАЙМ. Аллею деревьев высадят в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил Фонд "Росконгресс". "Второго июня в 16.00 в Михайловском сквере в Санкт-Петербурга фонд "Живое наследие" совместно с фондом "Росконгресс" и коммуникационным партнером форума – медиахолдингом МАЕР – проведут торжественную церемонию высадки лиственной аллеи, символизирующей единство регионов страны, преемственность поколений и укрепление общенациональных связей", - говорится в сообщении. Мероприятие пройдет в рамках объявленного президентом РФ Года единства народов России. В нем примут участие делегаты ПМЭФ, ветераны боевых действий, включая героев специальной военной операции и членов их семей, представители федеральных и региональных органов власти, руководство Санкт-Петербурга, главы иностранных дипломатических миссий, представители делового и экспертного сообщества, а также священнослужители Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Церемония станет символическим стартом мероприятий ПМЭФ и подчеркнет значимость общественного единства, межрегионального взаимодействия и сохранения культурно-исторического наследия России, отмечается в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
