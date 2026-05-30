Морколлегия: Россия и Индия настроены на укрепление морского сотрудничества

Москва и Нью-Дели настроены на укрепление военно-морского сотрудничества, речь об этом шла на прошедших в Москве российско-индийских консультациях по вопросам...

2026-05-30T12:42+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Москва и Нью-Дели настроены на укрепление военно-морского сотрудничества, речь об этом шла на прошедших в Москве российско-индийских консультациях по вопросам взаимодействия в морской сфере, сообщила Морская коллегия РФ. Переговоры провели помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии Аджит Довал. Обсуждались российские и индийские предложения по реализации совместных проектов в области судостроения и судоремонта, перспективы налаживания взаимодействия между научными институтами. Затронута проблематика организации подготовки на базе профильных российских вузов инженерно-технических кадров для судостроения и специалистов для торгового флота Индии. Рассмотрены перспективы развития международных транспортных маршрутов в целях увеличения грузооборота между Россией и Индией. "Кроме того, подтвержден настрой Москвы и Нью-Дели на укрепление военно-морского сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности в Мировом океане", - говорится в сообщении.

россия, мировая экономика, москва, индия, рф, николай патрушев