https://1prime.ru/20260530/sotrudnichestvo-870345619.html
Морколлегия: Россия и Индия настроены на укрепление морского сотрудничества
Морколлегия: Россия и Индия настроены на укрепление морского сотрудничества - 30.05.2026, ПРАЙМ
Морколлегия: Россия и Индия настроены на укрепление морского сотрудничества
Москва и Нью-Дели настроены на укрепление военно-морского сотрудничества, речь об этом шла на прошедших в Москве российско-индийских консультациях по вопросам... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T12:42+0300
2026-05-30T12:42+0300
2026-05-30T12:42+0300
россия
мировая экономика
москва
индия
рф
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Москва и Нью-Дели настроены на укрепление военно-морского сотрудничества, речь об этом шла на прошедших в Москве российско-индийских консультациях по вопросам взаимодействия в морской сфере, сообщила Морская коллегия РФ. Переговоры провели помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии Аджит Довал. Обсуждались российские и индийские предложения по реализации совместных проектов в области судостроения и судоремонта, перспективы налаживания взаимодействия между научными институтами. Затронута проблематика организации подготовки на базе профильных российских вузов инженерно-технических кадров для судостроения и специалистов для торгового флота Индии. Рассмотрены перспективы развития международных транспортных маршрутов в целях увеличения грузооборота между Россией и Индией. "Кроме того, подтвержден настрой Москвы и Нью-Дели на укрепление военно-морского сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности в Мировом океане", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260518/indiya-870018886.html
москва
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, москва, индия, рф, николай патрушев
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ИНДИЯ, РФ, Николай Патрушев
Морколлегия: Россия и Индия настроены на укрепление морского сотрудничества
Морколлегия РФ: Москва и Дели настроены на укрепление военно-морского сотрудничества