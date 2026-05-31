В Париже усилились беспорядки после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ
2026-05-31T00:49+0300
ПАРИЖ, 31 мая – ПРАЙМ. Беспорядки усиливаются в Париже, после того как десятки тысяч человек вышли на улицы праздновать победу французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, свидетельствуют опубликованные в СМИ и соцсетях кадры. В разных районах города зачинщики беспорядков устраивают погромы, жгут костры на дорогах, поджигают машины и велосипеды. Так, один автомобиль был сожжен на площади Трокадеро совсем рядом с Эйфелевой башней. Помимо этого, было зафиксировано несколько попыток разграбить магазины. Французы также вступают в стычки в полицией, забрасывая ее фейерверками, петардами, стеклянными бутылками и другими предметами. Как сообщает газета Figaro, группа людей даже попыталась совершить нападение на полицейский участок, перед тем как правоохранители их разогнали. Беспорядки проходят как в центре Парижа, так и на его окраинах. В частности, ожесточенные столкновения болельщиков и полиции происходили на самом западе столицы около стадиона "Парк де Пренс", где транслировали финальный матч. Там стычки начались еще до завершения финала Лиги чемпионов. Два человека пострадали в Париже в ходе беспорядков, пишет Figaro. Один упал в Сену, а другой получил ранения холодным оружием. До этого также сообщалось об одном пострадавшем полицейском. Отдельные инциденты также наблюдаются и в других городах Франции. Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них восемь тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.
В Париже зачинщики беспорядков после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ устраивают погромы
