Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране исключили возвращение прежних условий судоходства в Ормузе - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260531/ormuz-870357273.html
В Иране исключили возвращение прежних условий судоходства в Ормузе
В Иране исключили возвращение прежних условий судоходства в Ормузе - 31.05.2026, ПРАЙМ
В Иране исключили возвращение прежних условий судоходства в Ормузе
Возвращение условий судоходства в Ормузском проливе к ситуации, существовавшей до нападения США и Израиля на Иран, исключено, заявил РИА Новости глава комитета... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T08:21+0300
2026-05-31T08:21+0300
нефть
ормузский пролив
иран
персидский залив
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_27feb47dba7525e5680594d16fcc3fca.jpg
ТЕГЕРАН, 31 мая – ПРАЙМ. Возвращение условий судоходства в Ормузском проливе к ситуации, существовавшей до нападения США и Израиля на Иран, исключено, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. "Возвращение Ормузского пролива к той ситуации, которая существовала до войны, - то есть к условиям, при которых враждебные государства, их военные корабли или иные недружественные суда могли бы беспрепятственно проходить через пролив, входить в Персидский залив и предпринимать действия против нас – исключено", - сказал Азизи. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
https://1prime.ru/20260524/rubio-870184306.html
ормузский пролив
иран
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_60:0:951:668_1920x0_80_0_0_951db101c02f5e581cfbd6884e428450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ормузский пролив, иран, персидский залив, в мире
Нефть, Ормузский пролив, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, В мире
08:21 31.05.2026
 
В Иране исключили возвращение прежних условий судоходства в Ормузе

Член парламента Ирана Азизи исключил возвращение прежних условий судоходства в Ормузе

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 31 мая – ПРАЙМ. Возвращение условий судоходства в Ормузском проливе к ситуации, существовавшей до нападения США и Израиля на Иран, исключено, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Возвращение Ормузского пролива к той ситуации, которая существовала до войны, - то есть к условиям, при которых враждебные государства, их военные корабли или иные недружественные суда могли бы беспрепятственно проходить через пролив, входить в Персидский залив и предпринимать действия против нас – исключено", - сказал Азизи.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Рубио назвал вопрос Ормузского пролива приоритетным на переговорах с Ираном
24 мая, 21:38
 
НефтьОрмузский проливИРАНПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала