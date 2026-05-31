https://1prime.ru/20260531/ormuz-870357273.html
В Иране исключили возвращение прежних условий судоходства в Ормузе
2026-05-31T08:21+0300
ТЕГЕРАН, 31 мая – ПРАЙМ. Возвращение условий судоходства в Ормузском проливе к ситуации, существовавшей до нападения США и Израиля на Иран, исключено, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. "Возвращение Ормузского пролива к той ситуации, которая существовала до войны, - то есть к условиям, при которых враждебные государства, их военные корабли или иные недружественные суда могли бы беспрепятственно проходить через пролив, входить в Персидский залив и предпринимать действия против нас – исключено", - сказал Азизи. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
