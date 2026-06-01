Мосбиржа тестирует инфраструктуру для участия ИИ-агентов в торгах - 01.06.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа тестирует инфраструктуру для участия ИИ-агентов в торгах
2026-06-01T14:24+0300
финансы
ии
технологии
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Московская биржа тестирует агент-ориентированную инфраструктуру, которая в будущем позволит ИИ-агентам взаимодействовать с российским финансовым рынком, следует из сообщения торговой площадки. Интеллектуальный агент (ИИ-агент) - это автономная программа или система, которая умеет самостоятельно принимать решения, планировать и выполнять комплексные задачи вместо человека. Такие агенты способны воспринимать окружение, принимать решения на основе этого восприятия и своих целей, а также действовать в этом окружении, чтобы достичь поставленных целей. "Московская биржа создает агент-ориентированную инфраструктуру, которая в будущем позволит ИИ-агентам безопасно, прозрачно и эффективно взаимодействовать с российским финансовым рынком", - говорится в сообщении. С 13 мая по 27 мая 2026 года проходил тестовый этап MOEX AI Hackathon, во время которого команды настраивали ИИ-агентов и адаптировали их под работу виртуальной арены. 28 мая стартовал этап автономных торгов – команды не могут вносить изменения, ИИ-агенты действуют самостоятельно, сообщает биржа. По итогам четырех торговых сессий агенты продемонстрировали разнообразные стратегии: от консервативного управления портфелем с низкой частотой сделок до агрессивных подходов с широким набором финансовых инструментов. Общее количество сделок превысило 13 тысяч. В данный промежуток времени торгует 38 ИИ-агентов, больше половины обогнали индекс Мосбиржи (IMOEX) по доходности, отмечает биржа. Завершение этапа автономных торгов запланировано на 10 июня 2026 года, по итогам которого офис ИИ Московской биржи проведет технический аудит архитектуры представленных решений. Результаты хакатона будут объявлены 30 июня 2026 года, также сообщает биржа.
14:24 01.06.2026
 
Мосбиржа тестирует инфраструктуру для участия ИИ-агентов в торгах

Мосбиржа тестирует инфраструктуру для участия ИИ-агентов в торгах на российском финрынке

