В России расширили список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию
2026-06-02T20:00+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию, говорится в сообщении Минцифры. "Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию", - говорится в сообщении. Так, получить IT-аккредитацию смогут разработчики ПО и ПАК для ГИС, участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, правообладатели российских программ из перечня для предустановки и разработчики ПО и ПАК для объектов КИИ. Продлены сроки проведения плановой процедуры подтверждения для всех IT-компаний в 2026 году. Так, аккредитованные организации могут подать заявление до 1 июля включительно. На сегодняшний день заявление подали уже более 16 тысяч организаций. Минцифры проверит поданные аккредитованными организациями заявления до 1 сентября. Решение о прохождении процедуры подтверждения компания получит в личный кабинет на "Госуслугах". "Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития IT-отрасли, предоставив доступ к льготам более широкому кругу стратегически важных разработчиков и работающим в них IT-специалистам", - добавили в сообщении.
