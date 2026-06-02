https://1prime.ru/20260602/akkreditatsiya-870427024.html

В России расширили список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию

В России расширили список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию - 02.06.2026, ПРАЙМ

В России расширили список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию

Правительство РФ расширило список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию, говорится в сообщении Минцифры. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T20:00+0300

2026-06-02T20:00+0300

2026-06-02T20:00+0300

политика

технологии

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/02/870426931_0:83:2974:1756_1920x0_80_0_0_92904d7823a80e653a9b0792569eceac.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию, говорится в сообщении Минцифры. "Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию", - говорится в сообщении. Так, получить IT-аккредитацию смогут разработчики ПО и ПАК для ГИС, участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, правообладатели российских программ из перечня для предустановки и разработчики ПО и ПАК для объектов КИИ. Продлены сроки проведения плановой процедуры подтверждения для всех IT-компаний в 2026 году. Так, аккредитованные организации могут подать заявление до 1 июля включительно. На сегодняшний день заявление подали уже более 16 тысяч организаций. Минцифры проверит поданные аккредитованными организациями заявления до 1 сентября. Решение о прохождении процедуры подтверждения компания получит в личный кабинет на "Госуслугах". "Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития IT-отрасли, предоставив доступ к льготам более широкому кругу стратегически важных разработчиков и работающим в них IT-специалистам", - добавили в сообщении.

https://1prime.ru/20260101/it-866134388.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, рф