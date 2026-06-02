В России расширили список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию - 02.06.2026, ПРАЙМ
В России расширили список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию
20:00 02.06.2026
 
В России расширили список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию

Правительство РФ расширило список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию, говорится в сообщении Минцифры.
"Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию", - говорится в сообщении.
Так, получить IT-аккредитацию смогут разработчики ПО и ПАК для ГИС, участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, правообладатели российских программ из перечня для предустановки и разработчики ПО и ПАК для объектов КИИ.
Продлены сроки проведения плановой процедуры подтверждения для всех IT-компаний в 2026 году. Так, аккредитованные организации могут подать заявление до 1 июля включительно. На сегодняшний день заявление подали уже более 16 тысяч организаций.
Минцифры проверит поданные аккредитованными организациями заявления до 1 сентября. Решение о прохождении процедуры подтверждения компания получит в личный кабинет на "Госуслугах".
"Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития IT-отрасли, предоставив доступ к льготам более широкому кругу стратегически важных разработчиков и работающим в них IT-специалистам", - добавили в сообщении.
