В Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля - 02.06.2026, ПРАЙМ
В Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля
В Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля
07:09 02.06.2026
 
В Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - ПРАЙМ. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля, оповещающее водителя о необходимости заменить масляный фильтр, разработка может продлить работу двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
По данным вуза, масляный фильтр в современном автомобиле – компактный агрегат, размещенный в закрытом корпусе, как правило, неразборном, поэтому визуально определить дефекты фильтра невозможно.
"Ученые Южно-Уральского государственного университета предложили простое и эффективное решение: сигнальное устройство загрязнения масляного фильтра, которое своевременно оповещает водителя о необходимости замены фильтра... Первые результаты испытаний подтвердили, что сигнальное устройство может продлить срок службы двигателя и снизить затраты на его ремонт", - говорится в сообщении.
По словам одного из разработчиков, доктора технических наук Игоря Леванова, устройство имеет ряд существенных преимуществ - у него простая конструкция, оно универсально. Оно может быть установлено как на новые, так и на уже эксплуатируемые автомобили.
"При этом оно никак не влияет на работу двигателя, легко обслуживается и может использоваться многократно при замене фильтров", - приводит пресс-служба слова Леванова.
Разработчики запатентовали и само устройство, и выполненный на его основе промышленный образец, который на протяжении нескольких месяцев проходит испытания на автомобиле "Газель", пояснили в вузе.
 
