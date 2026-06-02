В Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля

Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля, оповещающее водителя о необходимости...

2026-06-02T07:09+0300

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - ПРАЙМ. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали сигнальное устройство для автомобиля, оповещающее водителя о необходимости заменить масляный фильтр, разработка может продлить работу двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. По данным вуза, масляный фильтр в современном автомобиле – компактный агрегат, размещенный в закрытом корпусе, как правило, неразборном, поэтому визуально определить дефекты фильтра невозможно. "Ученые Южно-Уральского государственного университета предложили простое и эффективное решение: сигнальное устройство загрязнения масляного фильтра, которое своевременно оповещает водителя о необходимости замены фильтра... Первые результаты испытаний подтвердили, что сигнальное устройство может продлить срок службы двигателя и снизить затраты на его ремонт", - говорится в сообщении. По словам одного из разработчиков, доктора технических наук Игоря Леванова, устройство имеет ряд существенных преимуществ - у него простая конструкция, оно универсально. Оно может быть установлено как на новые, так и на уже эксплуатируемые автомобили. "При этом оно никак не влияет на работу двигателя, легко обслуживается и может использоваться многократно при замене фильтров", - приводит пресс-служба слова Леванова. Разработчики запатентовали и само устройство, и выполненный на его основе промышленный образец, который на протяжении нескольких месяцев проходит испытания на автомобиле "Газель", пояснили в вузе.

