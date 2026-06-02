Инфраструктура для пассажиров с детьми должна появиться во всех аэропортах

2026-06-02T07:57+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Инфраструктура для пассажиров с детьми, соответствующая единому стандарту, должна появиться в России во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что Минтранс утвердил шесть отраслевых стандартов семейноцентричности на транспорте. "Последний из них, принятый нами в конце мая, - стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Стремимся к тому, чтобы во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах страны родители видели единую, понятную и, главное, безопасную инфраструктуру", - сказал Никитин в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ . Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.

