Россельхознадзор проверил партию икры радужной форели из Франции
2026-06-02T05:08+0300
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - ПРАЙМ. Партия оплодотворенной икры радужной форели из Франции в количестве 35 тысяч штук прошла ветеринарный контроль в аэропорту "Хабаровск (Новый)", сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморью. "Двадцать третьего мая в аэропорту "Хабаровск (Новый)" Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль партии оплодотворенной икры радужной форели в количестве 35 тысяч штук. Эмбрионы радужной форели поступили из Франции… далее авиатранспортом были доставлены в Хабаровский край", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятию-заказчику оплодотворенные икринки нужны для инкубирования и дальнейшего выращивания форели на рыбоводном комплексе. Сейчас икра размещена в карантинном инкубационном цехе на территории рыбоводного хозяйства в поселке Переяславка Хабаровского края.
