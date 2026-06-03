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Дефицита из-за запрета ввоза продуктов из Армении не будет, заявили в АКОРТ

Дефицита из-за запрета ввоза продуктов из Армении не будет, заявили в АКОРТ - 03.06.2026, ПРАЙМ

Дефицита из-за запрета ввоза продуктов из Армении не будет, заявили в АКОРТ

Предпосылок к дефициту картофеля, яблок, груш, баклажанов и сухофруктов, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - предложение в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T14:12+0300

2026-06-03T14:12+0300

2026-06-03T14:12+0300

бизнес

россия

иран

турция

китай

россельхознадзор

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Предпосылок к дефициту картофеля, яблок, груш, баклажанов и сухофруктов, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - предложение в магазинах остается устойчивым, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Россельхознадзор во вторник сообщил, что ограничивает ввоз яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. "В торговых сетях сейчас сохраняется стабильный ассортимент яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов. У крупных сетей при этом выстроена широкая география поставок из разных стран. Благодаря этому предложение в магазинах остается устойчивым, а сами сети при необходимости могут оперативно перераспределять объемы между поставщиками", - сказал Богданов. По его словам, картофель в торговых сетях представлен преимущественно отечественной продукцией. Так, российская доля в категории превышает 80%. А импорт здесь играет дополняющую роль, поставки идут из Азербайджана, Египта и Белоруссии. "Баклажаны также в основном представлены продукцией российских производителей, на их долю приходится около 60% категории. Импортные баклажаны поступают из Ирана, Турции и Китая", - поделился он. При этом яблоки в торговых сетях сейчас представлены отечественной и импортной продукцией в сопоставимых долях и российская доля в категории составляет около 50%. Отмечается, что зарубежные поставки при этом распределены по широкому кругу стран. "Среди них Китай, Аргентина, Бразилия, Иран, Молдова, Сербия, Чили, ЮАР и Азербайджан. В категории груш доля российской продукции составляет около 30%, остальная часть приходится на импорт из Китая, Турции, ЮАР, Чили и Сербии", - пояснил Богданов. Касаемо сухофруктов, сети закупают их у поставщиков Вьетнама, Ирана, Таиланда, Туниса, Турции, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Филиппин и Чили. При этом основная часть ассортимента в этой категории также представлена продукцией российских поставщиков и импортная доля составляет около 30%.

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иран

турция

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бизнес, россия, иран, турция, китай, россельхознадзор