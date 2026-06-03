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Минфин не планирует менять механизм демпфера для авиакеросина
Минфин не планирует менять механизм демпфера для авиакеросина - 03.06.2026, ПРАЙМ
Минфин не планирует менять механизм демпфера для авиакеросина
Минфин РФ не планирует корректировок механизма демпфера для авиакеросина, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T14:19+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует корректировок механизма демпфера для авиакеросина, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов. "В силу того, что по экспортной цене все-таки рассчитывается, никаких изменений в этой части Налогового кодекса не планируем" - ответил он на вопрос журналистов, будут ли корректироваться параметры демпферного механизма для авиакеросина на фоне действующих ограничений на экспорт топлива. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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финансы, россия, рф, алексей сазанов
Финансы, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов
Минфин не планирует менять механизм демпфера для авиакеросина
Сазанов: Минфин не планирует менять механизм демпфера для авиакеросина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует корректировок механизма демпфера для авиакеросина, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов.
"В силу того, что по экспортной цене все-таки рассчитывается, никаких изменений в этой части Налогового кодекса не планируем" - ответил он на вопрос журналистов, будут ли корректироваться параметры демпферного механизма для авиакеросина на фоне действующих ограничений на экспорт топлива.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Правительство ввело запрет на вывоз авиакеросина из России