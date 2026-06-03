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Биржевые цены на газ в Европе поднялись на 2,4 процента

Биржевые цены на газ в Европе поднялись на 2,4 процента - 03.06.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе поднялись на 2,4 процента

Биржевые цены на газ в Европе в среду поднимаются на 2,4% и превышают 586 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T09:39+0300

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энергетика

газ

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду поднимаются на 2,4% и превышают 586 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 581 доллар (+1,4%). По состоянию на 9.10 мск показатель составлял 586,4 доллара (+2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 572,9 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. В прошлом месяце котировки некоторое время - с 15 по 20 мая - превышали уровень 600 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, катар, европа