https://1prime.ru/20260731/robokurery-871936983.html

Робокурьеры проедут более 10 миллионов километров за 3 года

Робокурьеры проедут более 10 миллионов километров за 3 года - 31.07.2026, ПРАЙМ

Робокурьеры проедут более 10 миллионов километров за 3 года

Роботы-доставщики (роверы) в рамках нового экспериментально-правового режима (ЭПР) должны проехать не менее 10,8 миллиона километров за три года, следует из... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T15:46+0300

2026-07-31T15:46+0300

2026-07-31T15:57+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Роботы-доставщики (роверы) в рамках нового экспериментально-правового режима (ЭПР) должны проехать не менее 10,8 миллиона километров за три года, следует из проекта ЭПР, который есть у РИА Новости. Профильные ведомства РФ согласовали требования к работе роботов-достащиков (роверов) в городской среде, экспериментальный правовой режим по их использованию будет запущен в 35 субъектах России сроком на три года, следует из проекта постановления правительства, есть в распоряжении РИА Новости.Так, к концу первого года действия ЭПР суммарный пробег роверов должен составлять не менее 2,7 миллиона километров, к концу второго года - 6,3 миллиона километров, а к концу третьего - не менее 10,8 миллиона. При этом число роботов-доставщиков в эксплуатации после года действия ЭПР должно составить не менее 3 тысяч, к концу второго года - не менее 7 тысяч, и к концу действия ЭПР - не менее 12 тысяч штук.Также роверы должны весить не более 120 килограмм и разгоняться не быстрее 25 километров в час, следует из проекта постановления правительства РФ, который есть у РИА Новости."Ровер должен соответствовать следующим параметрам: а) иметь ширину не более 80 сантиметров и длину не более 110 сантиметров; б) весить не более 120 кг без учета веса перевозимого груза; в) развивать скорость не более 25 км/час", - говорится в документе.Проектом также определяются требования к оснащению таких роботов. На них должна устанавливаться автоматизированная система управления с лидаром, сканирующим окружение на расстоянии не менее 30 метров.Также на ровере должно быть устройство для видеорегистрации и устройство головного освещения белого цвета, расположенное в передней части корпуса.Кроме того, робот-доставщик необходимо оснащать устройством дополнительного визуального обозначения красного цвета и идентификационными номерами, расположенными на корпусе, выполненными в формате буквенно-цифрового обозначения, расположенного в один ряд символов: буква, цифра, цифра, цифра, цифра.Также он должен иметь светоотражающие элементы по периметру и в верхней части корпуса и устройство подсветки корпуса по бокам. Помимо этого, необходимо устройство ограничения скорости ровера в соответствии с районом и условиями его эксплуатации.К ЭПР допускаются роверы с устройством подачи специального звукового сигнала и электродвигателем максимальной мощностью не более 4 кВт.

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