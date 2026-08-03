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Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75%

Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75%

Годовая инфляция в Турции по итогам июля замедлилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее, сообщил Институт статистики республики (TÜİK). | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T10:27+0300

2026-08-03T10:27+0300

2026-08-03T10:27+0300

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АНКАРА, 3 авг – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам июля замедлилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее, сообщил Институт статистики республики (TÜİK). "Изменение индекса потребительских цен в июле 2026 года составило 1,78% по сравнению с предыдущим месяцем, 19,86% по сравнению с декабрем предыдущего года, 31,75% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и 31,90% по сравнению со средним показателем за двенадцать месяцев", - говорится в сообщении. По итогам июня инфляция составила 0,99% в месячном исчислении и 32,11% в годовом исчислении, сообщал институт месяцем ранее. В свою очередь независимая группа экономистов (ENAG) сообщила, что инфляция в июле выросла на 3,07%, а темпы ее роста за последние 12 месяцев составили 50,49%.

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мировая экономика, турция