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Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75% - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75%
Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75%
Годовая инфляция в Турции по итогам июля замедлилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее, сообщил Институт статистики республики (TÜİK). | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T10:27+0300
2026-08-03T10:27+0300
экономика
мировая экономика
турция
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АНКАРА, 3 авг – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам июля замедлилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее, сообщил Институт статистики республики (TÜİK). "Изменение индекса потребительских цен в июле 2026 года составило 1,78% по сравнению с предыдущим месяцем, 19,86% по сравнению с декабрем предыдущего года, 31,75% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и 31,90% по сравнению со средним показателем за двенадцать месяцев", - говорится в сообщении. По итогам июня инфляция составила 0,99% в месячном исчислении и 32,11% в годовом исчислении, сообщал институт месяцем ранее. В свою очередь независимая группа экономистов (ENAG) сообщила, что инфляция в июле выросла на 3,07%, а темпы ее роста за последние 12 месяцев составили 50,49%.
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мировая экономика, турция
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ
10:27 03.08.2026
 
Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75%

Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее

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АНКАРА, 3 авг – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам июля замедлилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее, сообщил Институт статистики республики (TÜİK).
"Изменение индекса потребительских цен в июле 2026 года составило 1,78% по сравнению с предыдущим месяцем, 19,86% по сравнению с декабрем предыдущего года, 31,75% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и 31,90% по сравнению со средним показателем за двенадцать месяцев", - говорится в сообщении.
По итогам июня инфляция составила 0,99% в месячном исчислении и 32,11% в годовом исчислении, сообщал институт месяцем ранее.
В свою очередь независимая группа экономистов (ENAG) сообщила, что инфляция в июле выросла на 3,07%, а темпы ее роста за последние 12 месяцев составили 50,49%.
 
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