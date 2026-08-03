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Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,2%
Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,2% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,2%
Годовая инфляция в Казахстане чуть замедлилась - до 10,2% по итогам июля после 10,3% месяцем ранее, сообщает бюро национальной статистики агентства по... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:09+0300
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экономика
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АЛМА-АТА, 3 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане чуть замедлилась - до 10,2% по итогам июля после 10,3% месяцем ранее, сообщает бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики.
"В годовом выражении инфляция в июле 2026 года составила 10,2% (в июне текущего года - 10,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,7%, продовольственные товары - на 10,1%, платные услуги - на 9,2%", - свидетельствуют данные на сайте статведомства.
За месяц индекс потребительских цен в Казахстане вырос на 0,6% (0,8% в июне), следует также из данных бюро. При этом наибольшее снижение цен наблюдалось на сезонную плодоовощную продукцию: огурцы подешевели на 22,6%, помидоры - на 17,7%.
В ведомстве также отметили, что по сравнению за год огурцы подешевели на 31,6%, помидоры - на 26,5%. А среди непродовольственных товаров в годовом выражении подешевели новые автомобили отечественной сборки - на 16,2%, а также кондиционеры - на 10,8%.
В статбюро уточнили, что индекс потребительских цен рассчитывается в Казахстане ежемесячно на основе изменения цен на 537 товаров и услуг.
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мировая экономика, казахстан
Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН
Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,2%
Годовая инфляция в Казахстане в июле замедлилась до 10,2% после 10,3% месяцем ранее
АЛМА-АТА, 3 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане чуть замедлилась - до 10,2% по итогам июля после 10,3% месяцем ранее, сообщает бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики.
"В годовом выражении инфляция в июле 2026 года составила 10,2% (в июне текущего года - 10,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,7%, продовольственные товары - на 10,1%, платные услуги - на 9,2%", - свидетельствуют данные на сайте статведомства.
За месяц индекс потребительских цен в Казахстане вырос на 0,6% (0,8% в июне), следует также из данных бюро. При этом наибольшее снижение цен наблюдалось на сезонную плодоовощную продукцию: огурцы подешевели на 22,6%, помидоры - на 17,7%.
В ведомстве также отметили, что по сравнению за год огурцы подешевели на 31,6%, помидоры - на 26,5%. А среди непродовольственных товаров в годовом выражении подешевели новые автомобили отечественной сборки - на 16,2%, а также кондиционеры - на 10,8%.
В статбюро уточнили, что индекс потребительских цен рассчитывается в Казахстане ежемесячно на основе изменения цен на 537 товаров и услуг.