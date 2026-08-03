https://1prime.ru/20260803/infljatsija-871975453.html

Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,2%

Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,2% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,2%

Годовая инфляция в Казахстане чуть замедлилась - до 10,2% по итогам июля после 10,3% месяцем ранее, сообщает бюро национальной статистики агентства по... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T15:09+0300

2026-08-03T15:09+0300

2026-08-03T15:09+0300

экономика

мировая экономика

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871975453.jpg?1785758941

АЛМА-АТА, 3 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане чуть замедлилась - до 10,2% по итогам июля после 10,3% месяцем ранее, сообщает бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики. "В годовом выражении инфляция в июле 2026 года составила 10,2% (в июне текущего года - 10,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,7%, продовольственные товары - на 10,1%, платные услуги - на 9,2%", - свидетельствуют данные на сайте статведомства. За месяц индекс потребительских цен в Казахстане вырос на 0,6% (0,8% в июне), следует также из данных бюро. При этом наибольшее снижение цен наблюдалось на сезонную плодоовощную продукцию: огурцы подешевели на 22,6%, помидоры - на 17,7%. В ведомстве также отметили, что по сравнению за год огурцы подешевели на 31,6%, помидоры - на 26,5%. А среди непродовольственных товаров в годовом выражении подешевели новые автомобили отечественной сборки - на 16,2%, а также кондиционеры - на 10,8%. В статбюро уточнили, что индекс потребительских цен рассчитывается в Казахстане ежемесячно на основе изменения цен на 537 товаров и услуг.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, казахстан