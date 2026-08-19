https://1prime.ru/20260819/infljatsija-872490577.html

Аналитики: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9%

Аналитики: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Аналитики: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9%

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T08:15+0300

2026-08-19T08:15+0300

2026-08-19T08:18+0300

мировая экономика

сша

евростат

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 19 августа, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) также опубликует данные о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция ускорилась до 2,9% с 2,6% в июне. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 августа. За неделю, завершившуюся 7 августа, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 17,4 миллиона баррелей, до 424,4 миллиона баррелей. В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит протокол своего июльского заседания, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,5-3,75%.

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мировая экономика, сша, евростат