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Аналитики: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9% - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Аналитики: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9%
Аналитики: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Аналитики: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:15+0300
2026-08-19T08:18+0300
мировая экономика
сша
евростат
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 19 августа, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) также опубликует данные о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция ускорилась до 2,9% с 2,6% в июне. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 августа. За неделю, завершившуюся 7 августа, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 17,4 миллиона баррелей, до 424,4 миллиона баррелей. В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит протокол своего июльского заседания, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,5-3,75%.
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мировая экономика, сша, евростат
Мировая экономика, США, Евростат
08:15 19.08.2026 (обновлено: 08:18 19.08.2026)
 
Аналитики: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9%

Trading Economics: годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,9%

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 19 августа, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) также опубликует данные о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция ускорилась до 2,9% с 2,6% в июне.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 августа. За неделю, завершившуюся 7 августа, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 17,4 миллиона баррелей, до 424,4 миллиона баррелей.
В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит протокол своего июльского заседания, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,5-3,75%.
 
Мировая экономикаСШАЕвростат
 
 
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