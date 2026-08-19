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Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до максимального значения с марта - до 2,9% с 2,6% в июне, свидетельствуют данные Бюро национальной... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T09:25+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до максимального значения с марта - до 2,9% с 2,6% в июне, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в июне.Показатели годовой и месячной инфляции совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении поднялся до 3,1% с 2,8% в июне, в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,3% после увеличения на 0,2% месяцем ранее.Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) осталась на июньском уровне в 2,6%, а в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,2%, как и месяцем ранее.Рост цен на товары в июле ускорился до 2,2% в годовом выражении с 1,7% месяцем ранее, на услуги – замедлился до 3,4% с 3,6% в июне.Цены на алкоголь и табак ускорили рост до 2,5% в годовом выражении с 2,1% в июне, на жилищно-бытовые услуги - до 4,6% с 1,2%, в категории здравоохранения - до 3,7% с 2,5%.
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мировая экономика, великобритания
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,6% в июне
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до максимального значения с марта - до 2,9% с 2,6% в июне, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в июне.
Показатели годовой и месячной инфляции совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении поднялся до 3,1% с 2,8% в июне, в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,3% после увеличения на 0,2% месяцем ранее.
Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) осталась на июньском уровне в 2,6%, а в месячном выражении цены по этому индексу показали рост на 0,2%, как и месяцем ранее.
Рост цен на товары в июле ускорился до 2,2% в годовом выражении с 1,7% месяцем ранее, на услуги – замедлился до 3,4% с 3,6% в июне.
Цены на алкоголь и табак ускорили рост до 2,5% в годовом выражении с 2,1% в июне, на жилищно-бытовые услуги - до 4,6% с 1,2%, в категории здравоохранения - до 3,7% с 2,5%.