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Годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,9%

Годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,9% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,9%

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:21+0300

2026-08-19T12:21+0300

2026-08-19T12:30+0300

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в конце июля.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2%.В Евросоюзе годовая инфляция ускорилась до 3% с 2,9%, а к июню цены выросли также на 0,2%.По итогам июля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2%, в ЕС - 2,4%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,5% с 2,4% месяцем ранее, совпав с предварительной оценкой.Годовой рост цен на энергию ускорился до 10,3% с 8,5% месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 10%. Рост цен на услуги ускорился в годовом выражении до 3,3% с 3,2%, на продовольствие, алкоголь и табак – замедлился до 1,2% с 1,5%, обе оценки совпали с предварительными.Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (8,2%), Литве (5,4%), на Кипре и в Болгарии (по 4,4%). Самая низкая наблюдалась в Швеции (0,3%), Чехии (1,3%), Дании и Венгрии (по 1,6%).

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мировая экономика, евростат