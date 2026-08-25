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Годовая инфляция в мире по итогам июня замедлилась до 4,7% - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в мире по итогам июня замедлилась до 4,7%
Годовая инфляция в мире по итогам июня замедлилась до 4,7% - 25.08.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в мире по итогам июня замедлилась до 4,7%
Годовая инфляция в мире по итогам июня замедлилась до 4,7% с майских 4,9%, сообщается в релизе Международного валютного фонда (МВФ). | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:47+0300
2026-08-25T10:47+0300
мировая экономика
ближний восток
африка
южная америка
мвф
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в мире по итогам июня замедлилась до 4,7% с майских 4,9%, сообщается в релизе Международного валютного фонда (МВФ). "Глобальная инфляция выросла с 4,3% в марте до 4,9% в мае, что в основном отражало возобновившуюся тенденцию к повышению цен на энергоносители на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, а затем снизилась до 4,7% в июне", - говорится в релизе. МВФ отмечает, что хотя это указывает на некоторое ослабление глобального ценового давления к середине года, мировая инфляция остается выше уровней начала года. В региональном разрезе годовая инфляция в Африке осталась на уровне мая в 10%, в Северной и Южной Америке замедлилась до 4,8% с 5,3%, в Азии - осталась на отметке в 4,6%, в Европе - ослабла до 3,4% с 3,6% месяцем ранее, в Океании - до 3,5% с 3,6%. При этом в развивающихся экономиках инфляция осталась в июне на майской отметке в 5,7%, а в развитых - замедлилась до 2,9% с 3,3%, говорится в релизе.
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мировая экономика, ближний восток, африка, южная америка, мвф
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, МВФ
10:47 25.08.2026
 
Годовая инфляция в мире по итогам июня замедлилась до 4,7%

МВФ: годовая инфляция в мире по итогам июня замедлилась до 4,7% с майских 4,9%

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в мире по итогам июня замедлилась до 4,7% с майских 4,9%, сообщается в релизе Международного валютного фонда (МВФ).
"Глобальная инфляция выросла с 4,3% в марте до 4,9% в мае, что в основном отражало возобновившуюся тенденцию к повышению цен на энергоносители на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, а затем снизилась до 4,7% в июне", - говорится в релизе.
МВФ отмечает, что хотя это указывает на некоторое ослабление глобального ценового давления к середине года, мировая инфляция остается выше уровней начала года.
В региональном разрезе годовая инфляция в Африке осталась на уровне мая в 10%, в Северной и Южной Америке замедлилась до 4,8% с 5,3%, в Азии - осталась на отметке в 4,6%, в Европе - ослабла до 3,4% с 3,6% месяцем ранее, в Океании - до 3,5% с 3,6%.
При этом в развивающихся экономиках инфляция осталась в июне на майской отметке в 5,7%, а в развитых - замедлилась до 2,9% с 3,3%, говорится в релизе.
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКАФРИКАЮЖНАЯ АМЕРИКАМВФ
 
 
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