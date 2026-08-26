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Инфляция в еврозоне может превысить 2% в течение длительного периода

Инфляция в еврозоне может превысить 2% в течение длительного периода - 26.08.2026, ПРАЙМ

Инфляция в еврозоне может превысить 2% в течение длительного периода

Рост индекса потребительских цен может превышать 2% в течение длительного периода из-за стоимости энергоносителей, заявила информационному агентству Блумберг... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:49+0300

2026-08-26T09:49+0300

2026-08-26T09:49+0300

мировая экономика

евростат

ецб

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рост индекса потребительских цен может превышать 2% в течение длительного периода из-за стоимости энергоносителей, заявила информационному агентству Блумберг член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель (Isabel Schnabel). "Рост потребительских цен, вероятно, превысит 2% в течение "длительного периода" из-за высокой стоимости энергоносителей, сказал немецкий чиновник", - говорится в сообщении агентства. Тем временем европейское статистическое агентство Евростат представило окончательные данные об инфляции в еврозоне по итогам июля. Так, годовой показатель ускорился до 2,9% с 2,8% месяцем ранее. При этом годовой рост индекса цен на энергию ускорился до 10,3% с 8,5% месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 10%. "При текущей учетной ставке инфляция вряд ли вернется к целевому уровню в среднесрочной перспективе, и поэтому потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики", - цитирует также Блумберг слова Шнабель. Ранее ЕЦБ говорил, что намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе.

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мировая экономика, евростат, ецб