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Добыча угля в России в январе-июле снизилась почти на 2%

Добыча угля в России в январе-июле снизилась почти на 2% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Добыча угля в России в январе-июле снизилась почти на 2%

Добыча угля в России в январе-июле текущего года снизилась почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 249 миллионов тонн, при этом в июле... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:06+0300

2026-08-26T19:06+0300

2026-08-26T19:06+0300

промышленность

росстат

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-июле текущего года снизилась почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 249 миллионов тонн, при этом в июле она упала на 6,3% к июню и составила 32,7 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля за семь месяцев достигла 192 миллионов тонн, сократившись на 2,3% в годовом выражении. В том числе антрацита добыто 12,1 миллиона тонн (снижение на 1,9%), коксующегося угля - 64,3 миллиона тонн (рост на 1,2%), прочего каменного угля - 116 миллионов тонн (спад на 4,3%). Добыча рядового бурого угля (лигнита) осталась примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись лишь на а 0,1%, и составила 56,6 миллиона тонн. В 2025 году добыча угля в России сократилась на 0,2% - до 429 миллионов тонн.

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промышленность, росстат