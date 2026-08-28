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Годовая инфляция в Испании в августе ускорилась до 4,3% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в Испании в августе ускорилась до 4,3%
Годовая инфляция в Испании в августе ускорилась до 4,3% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Испании в августе ускорилась до 4,3%
Годовая инфляция в Испании в августе, по предварительной оценке, ускорилась до 4,3% с 3,6% в июле, свидетельствуют данные Национального института статистики... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:06+0300
2026-08-28T12:06+0300
мировая экономика
испания
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании в августе, по предварительной оценке, ускорилась до 4,3% с 3,6% в июле, свидетельствуют данные Национального института статистики страны (INE). Уровень августа, таким образом, стал самым высоким с февраля 2023 года, когда инфляция составляла 6%. В месячном выражении цены в августе ускорили рост до 0,7% к июлю с 0,3% в июле к июню. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения годовой инфляции в августе до 4,2%, месячной - до 0,6%.
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40
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мировая экономика, испания
Мировая экономика, ИСПАНИЯ
12:06 28.08.2026
 
Годовая инфляция в Испании в августе ускорилась до 4,3%

Годовая инфляция в Испании в августе ускорилась до 4,3% с 3,6% в июле

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании в августе, по предварительной оценке, ускорилась до 4,3% с 3,6% в июле, свидетельствуют данные Национального института статистики страны (INE).
Уровень августа, таким образом, стал самым высоким с февраля 2023 года, когда инфляция составляла 6%.
В месячном выражении цены в августе ускорили рост до 0,7% к июлю с 0,3% в июле к июню.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения годовой инфляции в августе до 4,2%, месячной - до 0,6%.
 
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