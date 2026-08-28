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Клиентские активы в УК достигли почти 36 триллионов рублей

Клиентские активы в УК достигли почти 36 триллионов рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ

Клиентские активы в УК достигли почти 36 триллионов рублей

Клиентские активы в управляющих компаниях (УК) достигли почти 36 триллионов рублей по итогам второго квартала 2026 года, сообщил Банк России на основе обзора... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:28+0300

2026-08-28T18:28+0300

2026-08-28T18:28+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Клиентские активы в управляющих компаниях (УК) достигли почти 36 триллионов рублей по итогам второго квартала 2026 года, сообщил Банк России на основе обзора ключевых показателей управляющих компаний за второй квартал 2026 года. "Клиентские активы в управляющих компаниях достигли почти 36 трлн рублей по итогам второго квартала. Более 80% прироста стоимости чистых активов обеспечили паевые инвестиционные фонды (ПИФ), еще 16% пришлось на средства по договорам доверительного управления", - говорится в сообщении. После снижения в первом квартале чистый приток средств в ПИФ вырос на 1,6% - до 832,7 миллиарда рублей, в основном за счет открытых фондов, при этом инвесторы чаще всего выбирали стратегии, ориентированные на вложения в долговые бумаги и инструменты денежного рынка. Интерес пайщиков к фондам облигаций был наиболее высоким в начале и середине квартала, когда инвесторы ожидали дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, указано там же. Но после того как рынок в июне пересмотрел свои ожидания относительно траектории ключевой ставки, поступления в открытые ПИФ резко снизились, отмечает регулятор. "В закрытые ПИФ – традиционные лидеры рынка коллективных инвестиций – чистый приток средств сократился на 2,9% относительно высокого значения предыдущего квартала. Это связано с тем, что в апреле-июне наполовину упали нетто-поступления в корпоративные ЗПИФ и на 4% – в массовые фонды. В то же время отмечен значительный рост вложений в индивидуальные ЗПИФ", - делится ЦБ. Сегмент доверительного управления в рознице прирастал в основном за счет неквалифицированных клиентов с активами от 10 тысяч до 100 тысяч рублей (+2,8 тысячи лиц), отмечается в сообщении. Квалифицированные инвесторы перестают быть драйверами этого рынка, а крупные игроки привлекают клиентов продуктами, доступными через мобильные приложения и агентскую сеть, указывает регулятор. При этом объем активов в доверительном управлении по итогам квартала увеличился на 5% - до 3,7 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии