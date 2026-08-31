Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/brusnika-872817539.html
Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24%
Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24%
Девелопер "Брусника" в первом полугодии 2026 года увеличил чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 1,4 миллиарда... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:46+0300
2026-08-31T12:46+0300
бизнес
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872817539.jpg?1788169574
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Брусника" в первом полугодии 2026 года увеличил чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "По итогам полугодия получен чистый убыток в размере 1,4 миллиарда рублей (против 1,1 миллиарда рублей годом ранее). Результат сформирован под воздействием высокой стоимости обслуживания заемного капитала при сохранении жестких денежно-кредитных условий", - отмечается в нем. При этом консолидированная выручка компании, согласно ее отчетности, по итогам первого полугодия увеличилась вдвое - до 73,6 миллиарда рублей. Также в сообщении указывается, что EBITDA выросла в 2,4 раза и составила 26,9 миллиарда рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 6 процентных пунктов - до 37%. Показатель чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев составил 2,98х (против 3,92х в начале года). "Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО, Москвы и Подмосковья.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия
Бизнес, Финансы, РОССИЯ
12:46 31.08.2026
 
Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24%

Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил чистый убыток по МСФО на 24%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Брусника" в первом полугодии 2026 года увеличил чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"По итогам полугодия получен чистый убыток в размере 1,4 миллиарда рублей (против 1,1 миллиарда рублей годом ранее). Результат сформирован под воздействием высокой стоимости обслуживания заемного капитала при сохранении жестких денежно-кредитных условий", - отмечается в нем.
При этом консолидированная выручка компании, согласно ее отчетности, по итогам первого полугодия увеличилась вдвое - до 73,6 миллиарда рублей.
Также в сообщении указывается, что EBITDA выросла в 2,4 раза и составила 26,9 миллиарда рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 6 процентных пунктов - до 37%. Показатель чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев составил 2,98х (против 3,92х в начале года).
"Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО, Москвы и Подмосковья.
 
БизнесФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала