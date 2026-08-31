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Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24%

Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24% - 31.08.2026, ПРАЙМ

Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24%

Девелопер "Брусника" в первом полугодии 2026 года увеличил чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 1,4 миллиарда... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:46+0300

2026-08-31T12:46+0300

2026-08-31T12:46+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Брусника" в первом полугодии 2026 года увеличил чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "По итогам полугодия получен чистый убыток в размере 1,4 миллиарда рублей (против 1,1 миллиарда рублей годом ранее). Результат сформирован под воздействием высокой стоимости обслуживания заемного капитала при сохранении жестких денежно-кредитных условий", - отмечается в нем. При этом консолидированная выручка компании, согласно ее отчетности, по итогам первого полугодия увеличилась вдвое - до 73,6 миллиарда рублей. Также в сообщении указывается, что EBITDA выросла в 2,4 раза и составила 26,9 миллиарда рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 6 процентных пунктов - до 37%. Показатель чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев составил 2,98х (против 3,92х в начале года). "Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО, Москвы и Подмосковья.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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