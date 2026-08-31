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Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24%
Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24%
Девелопер "Брусника" в первом полугодии 2026 года увеличил чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 1,4 миллиарда... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:46+0300
2026-08-31T12:46+0300
2026-08-31T12:46+0300
бизнес
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Брусника" в первом полугодии 2026 года увеличил чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "По итогам полугодия получен чистый убыток в размере 1,4 миллиарда рублей (против 1,1 миллиарда рублей годом ранее). Результат сформирован под воздействием высокой стоимости обслуживания заемного капитала при сохранении жестких денежно-кредитных условий", - отмечается в нем. При этом консолидированная выручка компании, согласно ее отчетности, по итогам первого полугодия увеличилась вдвое - до 73,6 миллиарда рублей. Также в сообщении указывается, что EBITDA выросла в 2,4 раза и составила 26,9 миллиарда рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 6 процентных пунктов - до 37%. Показатель чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев составил 2,98х (против 3,92х в начале года). "Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО, Москвы и Подмосковья.
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бизнес, финансы, россия
Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил убыток на 24%
Девелопер "Брусника" в первом полугодии увеличил чистый убыток по МСФО на 24%
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Брусника" в первом полугодии 2026 года увеличил чистый убыток по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"По итогам полугодия получен чистый убыток в размере 1,4 миллиарда рублей (против 1,1 миллиарда рублей годом ранее). Результат сформирован под воздействием высокой стоимости обслуживания заемного капитала при сохранении жестких денежно-кредитных условий", - отмечается в нем.
При этом консолидированная выручка компании, согласно ее отчетности, по итогам первого полугодия увеличилась вдвое - до 73,6 миллиарда рублей.
Также в сообщении указывается, что EBITDA выросла в 2,4 раза и составила 26,9 миллиарда рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 6 процентных пунктов - до 37%. Показатель чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев составил 2,98х (против 3,92х в начале года).
"Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО
, Москвы
и Подмосковья
.