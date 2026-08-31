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Госдолг Украины вырос почти в 3,5 раза с начала спецоперации
Госдолг Украины вырос почти в 3,5 раза с начала спецоперации - 31.08.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины вырос почти в 3,5 раза с начала спецоперации
Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос почти в 3,5 раза с февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция (СВО)... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:46+0300
2026-08-31T14:46+0300
2026-08-31T14:46+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос почти в 3,5 раза с февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция (СВО) против Киева, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. "По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 миллиарда гривен, или 214,18 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины. По данным министерства финансов Украины, по итогам января 2022 года, то есть перед началом СВО, внешний и внутренний долг страны составляли 2 745,37 миллиарда гривен. К концу июля 2026 года этот показатель вырос в 3,48 раза. Ранее РИА Новости сообщало, что по итогам июля госдолг Украины обновил исторический максимум. При этом после распада СССР его правоопреемником стала Россия, принявшая на себя все обязательства по долгам. Внешний долг Украины по состоянию на 1991 год был нулевым. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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россия, мировая экономика, украина, запад
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
Госдолг Украины вырос почти в 3,5 раза с начала спецоперации
Минфин Украины: внешний и внутренний долг страны вырос почти в 3,5 раза с начала СВО
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос почти в 3,5 раза с февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция (СВО) против Киева, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
"По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины
составил 9 572,19 миллиарда гривен, или 214,18 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины.
По данным министерства финансов Украины, по итогам января 2022 года, то есть перед началом СВО, внешний и внутренний долг страны составляли 2 745,37 миллиарда гривен. К концу июля 2026 года этот показатель вырос в 3,48 раза.
Ранее РИА Новости сообщало, что по итогам июля госдолг Украины обновил исторический максимум. При этом после распада СССР его правоопреемником стала Россия, принявшая на себя все обязательства по долгам. Внешний долг Украины по состоянию на 1991 год был нулевым.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе
выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.