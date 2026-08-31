https://1prime.ru/20260831/khaminskiy-872783128.html
Юрист объяснил нюансы получения пропуска по паспорту
Юрист объяснил нюансы получения пропуска по паспорту - 31.08.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил нюансы получения пропуска по паспорту
Посетителей различных организаций часто просят предоставить паспортные данные при проходе в офис, на предприятие или стройплощадку. Как рассказал агентству... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T03:03+0300
2026-08-31T03:03+0300
2026-08-31T03:03+0300
эксклюзив
общество
паспорт
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/52/835025294_0:134:2769:1692_1920x0_80_0_0_05891b69ddee0efb88787dec411419b7.jpg
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Посетителей различных организаций часто просят предоставить паспортные данные при проходе в офис, на предприятие или стройплощадку. Как рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, само по себе такое требование не является незаконным, однако у запрашивающего должно быть веское правовое основание для сбора этих сведений."Паспортные данные относятся к персональным данным. По закону обработка данных допускается с согласия гражданина или по требованию закона", - поясняет юрист.Исключением являются случаи, когда это необходимо для исполнения требований закона или осуществления предусмотренных законом полномочий.Юрист советует перед передачей информации уточнить у оператора, кто именно собирает данные, для какой цели, какие именно реквизиты нужны и как долго они будут храниться.При этом требование сделать копию паспорта для обычного оформления разового пропуска не может быть обязательным. Если достаточно назвать фамилию, имя и отчество и просто предъявить документ, то сбор дополнительных сведений должен быть строго обоснован целью обработки и принципом минимизации данных. Оператор обязан обеспечивать конфиденциальность и защиту информации от неправомерного доступа.В некоторых случаях предъявить документ требуют напрямую по закону. Например, с 1 марта 2026 года вступили в силу Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ, которые обязывают устанавливать личность при заселении в гостиницу. Однако это не дает сотруднику отеля права делать копию паспорта без необходимости.Аналогичная ситуация с платными медицинскими услугами: данные паспорта могут использовать для оформления договора, и это прямо предусмотрено правилами их предоставления.Передавать паспортные данные можно, но только если понятно, кому и зачем они предоставляются. "А вот отправлять фотографию паспорта неизвестному лицу или организации без объяснения правового основания не стоит. Эксперт предупреждает: получив копию документа, злоумышленники могут попытаться оформить микрозаймы, зарегистрировать аккаунты на сервисах или создать поддельные удостоверения", - заключает Хаминский.
https://1prime.ru/20200528/831531269.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/52/835025294_167:0:2602:1826_1920x0_80_0_0_1335f5daebaeb7c0d8de1b2e218d2f65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эксклюзив, общество , паспорт, мошенники
Эксклюзив, Общество , паспорт, МОШЕННИКИ
Юрист объяснил нюансы получения пропуска по паспорту
Хаминский: при получении пропуска по паспорту нельзя оставлять копию кому попало
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Посетителей различных организаций часто просят предоставить паспортные данные при проходе в офис, на предприятие или стройплощадку. Как рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, само по себе такое требование не является незаконным, однако у запрашивающего должно быть веское правовое основание для сбора этих сведений.
"Паспортные данные относятся к персональным данным. По закону обработка данных допускается с согласия гражданина или по требованию закона", - поясняет юрист.
Исключением являются случаи, когда это необходимо для исполнения требований закона или осуществления предусмотренных законом полномочий.
Юрист советует перед передачей информации уточнить у оператора, кто именно собирает данные, для какой цели, какие именно реквизиты нужны и как долго они будут храниться.
Более 30% произошедших в России утечек содержат паспортные данные
При этом требование сделать копию паспорта для обычного оформления разового пропуска не может быть обязательным. Если достаточно назвать фамилию, имя и отчество и просто предъявить документ, то сбор дополнительных сведений должен быть строго обоснован целью обработки и принципом минимизации данных. Оператор обязан обеспечивать конфиденциальность и защиту информации от неправомерного доступа.
В некоторых случаях предъявить документ требуют напрямую по закону. Например, с 1 марта 2026 года вступили в силу Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ, которые обязывают устанавливать личность при заселении в гостиницу. Однако это не дает сотруднику отеля права делать копию паспорта без необходимости.
Аналогичная ситуация с платными медицинскими услугами: данные паспорта могут использовать для оформления договора, и это прямо предусмотрено правилами их предоставления.
Передавать паспортные данные можно, но только если понятно, кому и зачем они предоставляются. "А вот отправлять фотографию паспорта неизвестному лицу или организации без объяснения правового основания не стоит. Эксперт предупреждает: получив копию документа, злоумышленники могут попытаться оформить микрозаймы, зарегистрировать аккаунты на сервисах или создать поддельные удостоверения", - заключает Хаминский.