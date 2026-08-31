https://1prime.ru/20260831/khaminskiy-872783128.html

Юрист объяснил нюансы получения пропуска по паспорту

Юрист объяснил нюансы получения пропуска по паспорту - 31.08.2026, ПРАЙМ

Юрист объяснил нюансы получения пропуска по паспорту

Посетителей различных организаций часто просят предоставить паспортные данные при проходе в офис, на предприятие или стройплощадку. Как рассказал агентству... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T03:03+0300

2026-08-31T03:03+0300

2026-08-31T03:03+0300

эксклюзив

общество

паспорт

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/83502/52/835025294_0:134:2769:1692_1920x0_80_0_0_05891b69ddee0efb88787dec411419b7.jpg

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Посетителей различных организаций часто просят предоставить паспортные данные при проходе в офис, на предприятие или стройплощадку. Как рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, само по себе такое требование не является незаконным, однако у запрашивающего должно быть веское правовое основание для сбора этих сведений."Паспортные данные относятся к персональным данным. По закону обработка данных допускается с согласия гражданина или по требованию закона", - поясняет юрист.Исключением являются случаи, когда это необходимо для исполнения требований закона или осуществления предусмотренных законом полномочий.Юрист советует перед передачей информации уточнить у оператора, кто именно собирает данные, для какой цели, какие именно реквизиты нужны и как долго они будут храниться.При этом требование сделать копию паспорта для обычного оформления разового пропуска не может быть обязательным. Если достаточно назвать фамилию, имя и отчество и просто предъявить документ, то сбор дополнительных сведений должен быть строго обоснован целью обработки и принципом минимизации данных. Оператор обязан обеспечивать конфиденциальность и защиту информации от неправомерного доступа.В некоторых случаях предъявить документ требуют напрямую по закону. Например, с 1 марта 2026 года вступили в силу Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ, которые обязывают устанавливать личность при заселении в гостиницу. Однако это не дает сотруднику отеля права делать копию паспорта без необходимости.Аналогичная ситуация с платными медицинскими услугами: данные паспорта могут использовать для оформления договора, и это прямо предусмотрено правилами их предоставления.Передавать паспортные данные можно, но только если понятно, кому и зачем они предоставляются. "А вот отправлять фотографию паспорта неизвестному лицу или организации без объяснения правового основания не стоит. Эксперт предупреждает: получив копию документа, злоумышленники могут попытаться оформить микрозаймы, зарегистрировать аккаунты на сервисах или создать поддельные удостоверения", - заключает Хаминский.

https://1prime.ru/20200528/831531269.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, общество , паспорт, мошенники