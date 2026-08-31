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"Купер" запустит оплату в цифровых рублях с сентября

"Купер" запустит оплату в цифровых рублях с сентября - 31.08.2026, ПРАЙМ

"Купер" запустит оплату в цифровых рублях с сентября

Сервис доставки продуктов "Купер" с 1 сентября запустит оплату в цифровых рублях в момент получения заказа курьером, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:42+0300

2026-08-31T14:42+0300

2026-08-31T14:42+0300

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872825068.jpg?1788176569

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов "Купер" с 1 сентября запустит оплату в цифровых рублях в момент получения заказа курьером, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты в соотношении один к одному. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, сообщала в интервью РИА Новости директор департамента ЦБ Алла Бакина. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения. "С 1 сентября 2026 года сервис доставки "Купер" начнет принимать оплату заказов цифровыми рублями. На первом этапе новый способ будет доступен при курьерской доставке в момент получения заказа", - говорится в сообщении сервиса. В течение сентября компания планирует также добавить оплату цифровыми рублями на сайте и в мобильном приложении. "Клиент сможет выбрать цифровой рубль при оформлении заказа с оплатой при получении: на чекауте этот вариант будет обозначен как "Курьеру картой или цифровым рублем". При вручении заказа покупателю достаточно будет отсканировать QR-код на терминале через камеру мобильного телефона и выбрать цифровой рубль", - добавили там. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы