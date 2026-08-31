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Минпромторг выделил более 600 миллионов рублей Саратовской промышленности

Минпромторг выделил более 600 миллионов рублей Саратовской промышленности - 31.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг выделил более 600 миллионов рублей Саратовской промышленности

Министерство промышленности и торговли РФ оказало промышленности Саратовской области поддержку на сумму более 600 миллионов рублей, сообщил губернатор Роман... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:05+0300

2026-08-31T14:05+0300

2026-08-31T14:05+0300

бизнес

промышленность

антон алиханов

минпромторг

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ЭНГЕЛЬС, 31 авг - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ оказало промышленности Саратовской области поддержку на сумму более 600 миллионов рублей, сообщил губернатор Роман Бусаргин, выразив благодарность главе Минпромторга России Антону Алиханову. Алиханов в понедельник посещает с рабочей поездкой Саратовскую область. Одним из пунктов визита стал Энгельский завод электрического транспорта ООО "ПК Транспортные системы". "В первую очередь, разрешите поблагодарить министерство, Антона Андреевича за личное участие и за постоянную поддержку промышленной отрасли Саратовской области. В целом хочется сказать, что только по этому году это более 600 миллионов (рублей - ред.) различных видов поддержки: на обновление производства, получение нового оборудования, на капитализацию фондов промышленности. Здесь слова огромной благодарности", - рассказал глава региона журналистам. По словам Бусаргина, саратовская промышленность, несмотря на различные вызовы, чувствует себя стабильно, есть успехи в отрасли обрабатывающей промышленности. "В целом хочется сказать, что Саратовская область поставляет более 20% минеральных удобрений на рынок Российской Федерации, почти 20% подшипников, серной кислоты и много других видов продукции, которые остаются востребованы, несмотря на вызовы сегодня", - добавил губернатор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, антон алиханов, минпромторг