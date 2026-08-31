https://1prime.ru/20260831/pravitelstvo-872824903.html

Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2035 года

Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2035 года - 31.08.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2035 года

Обновленная стратегия развития российского автопрома предполагает достижение в базовом сценарии объема продаж новых автомобилей всех сегментов в 2035 году на... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:42+0300

2026-08-31T14:42+0300

2026-08-31T14:44+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Обновленная стратегия развития российского автопрома предполагает достижение в базовом сценарии объема продаж новых автомобилей всех сегментов в 2035 году на уровне 2,2 миллиона единиц, а в более позитивном - целевом сценарии - 3,2 миллиона штук, следует из текста документа правительства. Ранее в понедельник правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. В рамках этой стратегии разработано два сценария развития отрасли - целевой и базовый - учитывающие уровень господдержки, макроэкономические показатели, покупательскую способность населения и ряд других факторов. "Базовый сценарий характеризуется умеренными темпами экономического роста и сохранением действующих мер регулирования без их существенного расширения... В базовом сценарии предполагается достижение объема рынка новых транспортных средств Российской Федерации... в 2035 году на уровне около 2,2 миллиона штук совокупно по всем сегментам транспортных средств", - говорится в документе. Предполагается, что из этого объема 1,9 миллиона автомобилей придется на легковой сегмент, 0,15 миллиона - на сегмент легких коммерческих автомобилей, 0,11 миллиона - на грузовики и 0,026 миллиона - на автобусы. В целевом же сценарии, который предполагает развитие на фоне роста ВВП России на уровне около 2% ежегодно, стабилизацию курса рубля, снижение ставки ЦБ до 7,5-8%, низкий уровень инфляции и опережающий уровень реальных доходов населения, ожидается, что в 2035 году продажи всех типов транспортных средств в стране составят около 3,2 миллиона единиц. В том числе 2,85 миллиона легковых автомобилей, 0,17 миллиона легких коммерческих автомобилей, 0,12 миллиона грузовиков и 0,03 миллиона автобусов. Такие показатели, отмечается в стратегии, предполагают снижение доли импорта автомобилей до 20% от общего объема внутреннего рынка России в 2035 году. Продажи новых автомобилей всех типов в России в 2025 году составили 1,5 миллиона единиц, что на 19% меньше, чем годом ранее. Из этого числа 1,3 миллиона штук приходится на легковые автомобили, 107,1 тысячи штук - легкие коммерческие, 57,6 тысячи - грузовые и 14,3 тысячи - автобусы.

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