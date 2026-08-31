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Книжная отрасль столкнется с вызовами из-за закона об ИИ, заявили в РКС

Книжная отрасль столкнется с вызовами из-за закона об ИИ, заявили в РКС - 31.08.2026, ПРАЙМ

Книжная отрасль столкнется с вызовами из-за закона об ИИ, заявили в РКС

Экономическое обесценивание творчества, монополизация рынка и невозможность реализации стратегии развития креативных индустрий могут стать системными вызовами в | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:34+0300

2026-08-31T17:34+0300

2026-08-31T17:34+0300

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Экономическое обесценивание творчества, монополизация рынка и невозможность реализации стратегии развития креативных индустрий могут стать системными вызовами в книжной индустрии после вступления в силу закона об искусственном интеллекте, который позволяет IT-компаниям бесплатно использовать произведения, заявила председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина. Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта без нарушения авторских и смежных прав, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Норма вступит в силу с 1 марта 2027 года. "Литература и книги являются базовой для очень многих креативных индустрий и принятый в июле 26-го года закон об искусственном интеллекте, который позволяет IT-компаниям бесплатно использовать произведения, защищенные авторским правом, ставит под удар всю отрасль и порождает несколько системных вызовов. Первый ключевой из них — это экономическое обесценивание творчества", - подчеркнула она в ходе своего выступления на круглом столе "Защита человеческого творчества в условиях развития технологий искусственного интеллекта как фундамент сохранения идентичности" в Общественной палате РФ. Она также привела оценку потенциальных потерь в области креативных индустрий: "по самым скромным подсчетам" до 2030 года они потеряют порядка 300 миллиардов рублей, так как "ни один автор не сможет конкурировать с машиной, которая за секунду выдает нечто, что-то похожее на него". Вторым риском может стать монополизация рынка, добавила Бейлина и пояснила, что крупнейшие IT-холдинги в России одновременно владеют платформами дистрибуции и системами искусственного интеллекта: они обучают нейросети на литературных произведениях бесплатно, затем генерируют свой контент и продвигают его через свои алгоритмы в приоритетной выдаче. "По сути, это прямой путь к тому, что через несколько лет мы получим 2-3 корпорации, которые контролируют и создание, и распространение контента", - отметила она. Еще одним риском, по словам Бейлиной, может стать невозможность реализации стратегии развития креативных индустрий. Если лишить автора доходов, у них пропадет мотивация, а без защиты творчества ключевые показатели станут невыполнимыми. "Риск четвертый. Проблема зараженного информационного озера. Очевидно, что если обучение останется бесплатным, авторы перестанут публиковать новые произведения, и творческий канал сузится, нейросети останутся фактически без свежего материала и будут обучаться на собственном сгенерированном контенте", - также рассказала Бейлина. Она подчеркнула, что модель, тренирующаяся на своих же созданных и непроверенных данных, теряет качество и искажает реальность, а реализация подобных подходов без механизма контроля, без ответственности за использование качества источников, по ее словам, порождает и затрагивает вопросы национальной безопасности. Положение об обучении ИИ на объектах авторского права является частью базового закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Согласно документу, обработка информации, содержащейся в книгах, фильмах, музыке и других объектах авторского права, не будет считаться нарушением, если она ведется исключительно для обучения суверенной или национальной модели ИИ. Это включает извлечение, сравнение, классификацию и анализ закономерностей с помощью компьютерной обработки, а также краткосрочную запись в память компьютера. Законом вводится условие, согласно которому разработчик должен правомерно получить экземпляр произведения либо оно должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без ограничения техническими средствами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, владимир путин