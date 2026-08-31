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Родители в России переводили детям в среднем 1,7 тыс руб за школьные успехи
Родители в России переводили детям в среднем 1,7 тыс руб за школьные успехи - 31.08.2026, ПРАЙМ
Родители в России переводили детям в среднем 1,7 тыс руб за школьные успехи
Родители в России переводили своим детям в среднем 1,7 тысячи рублей за школьные успехи в прошлом учебном году, говорится в исследовании Сбербанка. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T15:49+0300
2026-08-31T15:49+0300
2026-08-31T15:58+0300
общество
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Родители в России переводили своим детям в среднем 1,7 тысячи рублей за школьные успехи в прошлом учебном году, говорится в исследовании Сбербанка. "В среднем за учебу и школьные успехи в прошлом учебном году взрослые переводили детям 1,7 тысячи рублей, при этом каждый пятый такой перевод составлял ровно одну тысячу рублей, еще примерно каждый шестой - 500 рублей", - посчитали аналитики. Всего в прошлом учебном году родители перевели своим детям 253 миллиона рублей с короткими сообщениями об оценках, контрольных, экзаменах и других школьных событиях. При этом хорошее поведение родители оценивают выше отдельной отметки - средняя сумма за него составляет около 1,1 тысячи рублей против 881 рубля за пятерку и 496 рублей за четверку. Среди переводов, где в сообщении оценка напрямую связана с конкретным предметом, чаще всего встречается математика (19%). На втором месте - русский язык (18%). При этом самая высокая средняя сумма приходится на геометрию - около 680 рублей, далее идут химия - около 645 рублей и физика - около 566 рублей. Большинство родителей, использующих финансовую мотивацию, видят результат. Так, 43% говорят, что ребенок стал учиться лучше, еще 19% - что стал хорошистом или отличником, а у 22% денежное поощрение на успеваемость не повлияло. "Полученные деньги дети чаще сохраняют. Около 44% копят на крупную цель - смартфон, компьютер или велосипед, еще 10% откладывают все полученное. Каждый третий тратит вознаграждение на развлечения, 11% - на книги, спорт и хобби", - говорится в материале.
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общество , финансы, сбербанк
Общество , Финансы, Сбербанк
Родители в России переводили детям в среднем 1,7 тыс руб за школьные успехи
Сбербанк: родители в России переводили детям в среднем 1,7 тысячи рублей за успехи в школе
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Родители в России переводили своим детям в среднем 1,7 тысячи рублей за школьные успехи в прошлом учебном году, говорится в исследовании Сбербанка.
"В среднем за учебу и школьные успехи в прошлом учебном году взрослые переводили детям 1,7 тысячи рублей, при этом каждый пятый такой перевод составлял ровно одну тысячу рублей, еще примерно каждый шестой - 500 рублей", - посчитали аналитики.
Всего в прошлом учебном году родители перевели своим детям 253 миллиона рублей с короткими сообщениями об оценках, контрольных, экзаменах и других школьных событиях.
При этом хорошее поведение родители оценивают выше отдельной отметки - средняя сумма за него составляет около 1,1 тысячи рублей против 881 рубля за пятерку и 496 рублей за четверку.
Среди переводов, где в сообщении оценка напрямую связана с конкретным предметом, чаще всего встречается математика (19%). На втором месте - русский язык (18%). При этом самая высокая средняя сумма приходится на геометрию - около 680 рублей, далее идут химия - около 645 рублей и физика - около 566 рублей.
Большинство родителей, использующих финансовую мотивацию, видят результат. Так, 43% говорят, что ребенок стал учиться лучше, еще 19% - что стал хорошистом или отличником, а у 22% денежное поощрение на успеваемость не повлияло.
"Полученные деньги дети чаще сохраняют. Около 44% копят на крупную цель - смартфон, компьютер или велосипед, еще 10% откладывают все полученное. Каждый третий тратит вознаграждение на развлечения, 11% - на книги, спорт и хобби", - говорится в материале.