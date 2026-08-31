https://1prime.ru/20260831/tsentrobank-872822403.html

ЦБ ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным

ЦБ ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным - 31.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным

Банк России ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным, говорится в проекте основных направлений единой государственной... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:07+0300

2026-08-31T14:07+0300

2026-08-31T14:07+0300

финансы

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872822403.jpg?1788174444

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "В 2026 году рост внутреннего спроса останется умеренным: потребительские расходы продолжат увеличиваться, а инвестиционная активность будет постепенно восстанавливаться", - говорится в документе. Регулятор отмечает, что поддержку инвестициям окажут в том числе вложения в восстановление производственных мощностей в отдельных отраслях, а также реализация государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов. "Банк России ожидает, что в базовом сценарии рост ВВП в 2026 году составит 0,0 – 1,0%. Замедление экономического роста в значительной мере будет связано с временным сокращением производственных возможностей в отдельных отраслях", - уточняется в документе. В последующие годы, отмечает ЦБ, по мере снижения процентных ставок вклад потребительского и инвестиционного спроса в экономический рост будет возрастать. "В 2027 – 2029 годах рост ВВП ускорится до 1,5 – 2,5%, что соответствует долгосрочным темпам роста потенциального выпуска", - уточняет регулятор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банк россии