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ЦБ ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным - 31.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным
ЦБ ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным - 31.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным
Банк России ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным, говорится в проекте основных направлений единой государственной... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:07+0300
2026-08-31T14:07+0300
финансы
банк россии
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном ЦБ РФ. "В 2026 году рост внутреннего спроса останется умеренным: потребительские расходы продолжат увеличиваться, а инвестиционная активность будет постепенно восстанавливаться", - говорится в документе. Регулятор отмечает, что поддержку инвестициям окажут в том числе вложения в восстановление производственных мощностей в отдельных отраслях, а также реализация государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов. "Банк России ожидает, что в базовом сценарии рост ВВП в 2026 году составит 0,0 – 1,0%. Замедление экономического роста в значительной мере будет связано с временным сокращением производственных возможностей в отдельных отраслях", - уточняется в документе. В последующие годы, отмечает ЦБ, по мере снижения процентных ставок вклад потребительского и инвестиционного спроса в экономический рост будет возрастать. "В 2027 – 2029 годах рост ВВП ускорится до 1,5 – 2,5%, что соответствует долгосрочным темпам роста потенциального выпуска", - уточняет регулятор.
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финансы, банк россии
Финансы, Банк России
14:07 31.08.2026
 
ЦБ ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным

ЦБ РФ ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что рост внутреннего спроса в 2026 году останется умеренным, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном ЦБ РФ.
"В 2026 году рост внутреннего спроса останется умеренным: потребительские расходы продолжат увеличиваться, а инвестиционная активность будет постепенно восстанавливаться", - говорится в документе.
Регулятор отмечает, что поддержку инвестициям окажут в том числе вложения в восстановление производственных мощностей в отдельных отраслях, а также реализация государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
"Банк России ожидает, что в базовом сценарии рост ВВП в 2026 году составит 0,0 – 1,0%. Замедление экономического роста в значительной мере будет связано с временным сокращением производственных возможностей в отдельных отраслях", - уточняется в документе.
В последующие годы, отмечает ЦБ, по мере снижения процентных ставок вклад потребительского и инвестиционного спроса в экономический рост будет возрастать. "В 2027 – 2029 годах рост ВВП ускорится до 1,5 – 2,5%, что соответствует долгосрочным темпам роста потенциального выпуска", - уточняет регулятор.
 
ФинансыБанк России
 
 
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