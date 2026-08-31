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Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, заявил Винер
Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, заявил Винер - 31.08.2026, ПРАЙМ
Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, заявил Винер
Больше половины россиян, а именно 62%, используют искусственный интеллект в процессе составления резюме или подготовке к собеседованию, заявил сооснователь и... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:35+0300
2026-08-31T13:35+0300
2026-08-31T13:35+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян, а именно 62%, используют искусственный интеллект в процессе составления резюме или подготовке к собеседованию, заявил сооснователь и совладелец "Группы Родина" Антон Винер.
"Более половины соискателей уже использовали или готовы задействовать нейросети при составлении анкеты или подготовке к собеседованию. Чаще всего ИИ применяли для редактирования и улучшения резюме - такой вариант ответа выбрали 62% респондентов", - сказал он порталу NEWS.ru.
Помимо этого, по его словам, искусственный интеллект активно применяется в создании сопроводительного письма, анализа вакансий и требований работодателя, а также для разбора ответов на сложные вопросы на собеседовании.
Винер отметил, что четверть опрошенных отказались бы от использования нейросетей на всех этапах коммуникации с работодателем, так как видят в этом нарушение этических норм.
"В то же время 25% респондентов отметили, что не стали бы подключать нейросети ни на одном из этапов собеседования, поскольку считают это нечестным по отношению к работодателю. Еще 16% ответили, что никогда не задумывались или не знали о подобной функции", - заключил девелопер.
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технологии, бизнес
Более половины россиян используют ИИ при составлении резюме, заявил Винер
Винер: 62% россиян используют ИИ при составлении резюме и подготовке к собеседованию
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян, а именно 62%, используют искусственный интеллект в процессе составления резюме или подготовке к собеседованию, заявил сооснователь и совладелец "Группы Родина" Антон Винер.
"Более половины соискателей уже использовали или готовы задействовать нейросети при составлении анкеты или подготовке к собеседованию. Чаще всего ИИ применяли для редактирования и улучшения резюме - такой вариант ответа выбрали 62% респондентов", - сказал он порталу NEWS.ru.
Помимо этого, по его словам, искусственный интеллект активно применяется в создании сопроводительного письма, анализа вакансий и требований работодателя, а также для разбора ответов на сложные вопросы на собеседовании.
Винер отметил, что четверть опрошенных отказались бы от использования нейросетей на всех этапах коммуникации с работодателем, так как видят в этом нарушение этических норм.
"В то же время 25% респондентов отметили, что не стали бы подключать нейросети ни на одном из этапов собеседования, поскольку считают это нечестным по отношению к работодателю. Еще 16% ответили, что никогда не задумывались или не знали о подобной функции", - заключил девелопер.