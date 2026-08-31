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Цифровой рубль не повлияет на денежно-кредитную политику, заявили в ЦБ - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Цифровой рубль не повлияет на денежно-кредитную политику, заявили в ЦБ
Цифровой рубль не повлияет на денежно-кредитную политику, заявили в ЦБ - 31.08.2026, ПРАЙМ
Цифровой рубль не повлияет на денежно-кредитную политику, заявили в ЦБ
Процесс внедрения цифрового рубля, который официально начнется с 1 сентября этого года, не повлияет на денежно-кредитную политику Банка России, говорится в... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:42+0300
2026-08-31T14:43+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Процесс внедрения цифрового рубля, который официально начнется с 1 сентября этого года, не повлияет на денежно-кредитную политику Банка России, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном регулятором. "Процесс внедрения цифрового рубля будет растянутым во времени и не повлияет на денежно-кредитную политику", - сказано там. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков – на главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом. "Банк России будет учитывать спрос участников экономики на цифровые рубли при установлении лимитов по своим операциям так, чтобы ставки денежного рынка оставались вблизи ключевой ставки", - добавляет регулятор. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.
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4.7
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192
40
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финансы, банки
Финансы, Банки
14:42 31.08.2026 (обновлено: 14:43 31.08.2026)
 
Цифровой рубль не повлияет на денежно-кредитную политику, заявили в ЦБ

ЦБ: внедрение цифрового рубля с 1 сентября не повлияет на денежно-кредитную политику

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Процесс внедрения цифрового рубля, который официально начнется с 1 сентября этого года, не повлияет на денежно-кредитную политику Банка России, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном регулятором.
"Процесс внедрения цифрового рубля будет растянутым во времени и не повлияет на денежно-кредитную политику", - сказано там.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков – на главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом.
"Банк России будет учитывать спрос участников экономики на цифровые рубли при установлении лимитов по своим операциям так, чтобы ставки денежного рынка оставались вблизи ключевой ставки", - добавляет регулятор.
На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости.
Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.
 
ФинансыБанки
 
 
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