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Цифровой рубль не повлияет на денежно-кредитную политику, заявили в ЦБ

Цифровой рубль не повлияет на денежно-кредитную политику, заявили в ЦБ - 31.08.2026, ПРАЙМ

Цифровой рубль не повлияет на денежно-кредитную политику, заявили в ЦБ

Процесс внедрения цифрового рубля, который официально начнется с 1 сентября этого года, не повлияет на денежно-кредитную политику Банка России, говорится в... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:42+0300

2026-08-31T14:42+0300

2026-08-31T14:43+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Процесс внедрения цифрового рубля, который официально начнется с 1 сентября этого года, не повлияет на денежно-кредитную политику Банка России, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028-2029 годов, опубликованном регулятором. "Процесс внедрения цифрового рубля будет растянутым во времени и не повлияет на денежно-кредитную политику", - сказано там. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков – на главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом. "Банк России будет учитывать спрос участников экономики на цифровые рубли при установлении лимитов по своим операциям так, чтобы ставки денежного рынка оставались вблизи ключевой ставки", - добавляет регулятор. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

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финансы, банки