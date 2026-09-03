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Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,5 процента

Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,5 процента - 03.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,5 процента

Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TÜİK). | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:34+0300

2026-09-03T10:34+0300

2026-09-03T10:34+0300

мировая экономика

турция

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АНКАРА, 3 сен – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TÜİK). "Индекс потребительских цен (ИПЦ) в августе вырос на 1,84%, а в годовом исчислении составил 31,51%", - говорится в сообщении. В свою очередь Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в августе 2026 года вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%.

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мировая экономика, турция