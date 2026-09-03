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Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,5 процента - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,5 процента
Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,5 процента - 03.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,5 процента
Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TÜİK). | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:34+0300
2026-09-03T10:34+0300
мировая экономика
турция
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АНКАРА, 3 сен – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TÜİK). "Индекс потребительских цен (ИПЦ) в августе вырос на 1,84%, а в годовом исчислении составил 31,51%", - говорится в сообщении. В свою очередь Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в августе 2026 года вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%.
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192
40
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мировая экономика, турция
Мировая экономика, ТУРЦИЯ
10:34 03.09.2026
 
Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,5 процента

Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле

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АНКАРА, 3 сен – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TÜİK).
"Индекс потребительских цен (ИПЦ) в августе вырос на 1,84%, а в годовом исчислении составил 31,51%", - говорится в сообщении.
В свою очередь Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в августе 2026 года вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%.
 
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