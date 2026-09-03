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Годовая инфляция в Швейцарии в августе ускорилась до 0,8%

Годовая инфляция в Швейцарии в августе ускорилась до 0,8% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Швейцарии в августе ускорилась до 0,8%

Годовая инфляция в Швейцарии в августе ускорилась до 0,8% с 0,4% в июле, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS). | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:27+0300

2026-09-03T12:27+0300

2026-09-03T12:27+0300

мировая экономика

швейцария

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в августе ускорилась до 0,8% с 0,4% в июле, следует из сообщения швейцарского Федерального статистического управления (OFS). Показатель потребительской инфляции Швейцарии находится на максимальном значении с сентября 2024 года (тогда он также составлял 0,8%). В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в июле к июню. Аналитики, опрошенных порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 0,5%, в месячном выражении ожидалась нулевая динамика. Годовой рост цен на бензин ускорился в августе до 15,8% с 9,8% в июле, что является новым максимальным показателем с сентября 2022 года, когда бензин подорожал на 19%. В месячном выражении бензин подорожал на 6,4% после снижения на 2,4% в июле к июню. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 23,3% в годовом выражении, что стало рекордным показателем с сентября 2022 года, после роста на 11,4% в июле. В месячном выражении цены выросли на 10% после снижения на 5,8% месяцем ранее. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Швейцарии в августе снизились на 1,1% за год и продемонстрировали нулевую динамику в августе к июлю, цены в категории жилье и энергоносители поднялись на 2% за год и снизились на 0,6% за август. Стоимость товаров выросли на 0,4% за год и на 1% за месяц, услуг - поднялась на 1% за год и не изменилась за месяц. Базовая годовая инфляция (не включающая стоимость свежих и сезонных продуктов, энергоресурсов и топлива) составила 0,4% и на 0,2% в месячном выражении. При этом цены на свежие и сезонные продукты снизились на 0,1% за год и на 0,4% за месяц, а стоимость энергоресурсов и топлива выросла на 9,2% в годовом выражении и на 4,1% к июлю.

швейцария

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мировая экономика, швейцария