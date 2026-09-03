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Навигацию по Трансарктическому коридору сделают круглогодичной - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Навигацию по Трансарктическому коридору сделают круглогодичной
Навигацию по Трансарктическому коридору сделают круглогодичной - 03.09.2026, ПРАЙМ
Навигацию по Трансарктическому коридору сделают круглогодичной
Россия ставит задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, включающему в себя Севморпуть, круглогодичной, заявил президент РФ Владимир... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:38+0300
2026-09-03T09:50+0300
бизнес
россия
владивосток
владимир путин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия ставит задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, включающему в себя Севморпуть, круглогодичной, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной&quot;, - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по Трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год, то есть вырастет, как минимум, вдвое от нынешнего уровня", - добавил онТрансарктический транспортный коридор – единая система маршрутов, включающая в себя Северный морской путь, связанные с ним внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
40
бизнес, россия, владивосток, владимир путин, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
09:38 03.09.2026 (обновлено: 09:50 03.09.2026)
 
Навигацию по Трансарктическому коридору сделают круглогодичной

Путин: Россия ставит задачу сделать навигацию по Трансарктическому коридору круглогодичной

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия ставит задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, включающему в себя Севморпуть, круглогодичной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по Трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год, то есть вырастет, как минимум, вдвое от нынешнего уровня", - добавил он
Трансарктический транспортный коридор – единая система маршрутов, включающая в себя Северный морской путь, связанные с ним внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
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