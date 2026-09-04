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Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще продавать валюту - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще продавать валюту
Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще продавать валюту - 04.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще продавать валюту
В июле россияне чаще продавали наличную валюту, чем покупали. На продажу долларов пришлось 55% операций, евро — 57% . О том, почему интерес к покупке валюты... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T03:03+0300
2026-09-04T03:03+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В июле россияне чаще продавали наличную валюту, чем покупали. На продажу долларов пришлось 55% операций, евро — 57% . О том, почему интерес к покупке валюты начал снижаться и что это значит для сбережений, агентству "Прайм" рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.По словам эксперта, весной 2026 года спрос на покупку валюты вырос почти в три раза по сравнению с первым кварталом. Это было связано с укреплением рубля: на фоне подешевевшей валюты пользователи стремились зафиксировать выгодный курс.“Однако после активных покупок спрос летом стал более сдержанным. В июне количество заявок снизилось на 3% к маю, в июле — еще на 7%, хотя в августе вновь выросло на 5%”, - сказала она.Параллельно менялась и структура сбережений. Спрос на онлайн-вклады во втором квартале снизился на 13% к предыдущему кварталу, тогда как интерес к инвестиционным продуктам вырос на 25%. По мере снижения доходности депозитов часть средств перетекает в другие инструменты, и валюта стала частью этого процесса."Валюта по-прежнему остается инструментом диверсификации сбережений, особенно для тех, кто копит на срок больше года. Доллар сохраняет ведущую роль для крупных накоплений: доля заявок на его покупку достигла максимума за пять кварталов, а средняя сумма обмена выросла на треть. Неопределенность относительно дальнейшей динамики рубля также поддерживает интерес к валюте", — пояснила Солдатенкова.Таким образом, рост доли продаж в июле скорее говорит о нормализации спроса после активных покупок в первой половине года, чем об отказе россиян от валютных сбережений . На фоне колебаний курса стоимость одной и той же валюты может отличаться в зависимости от банка, и на этом фоне растет роль финансовых маркетплейсов, позволяющих выбрать подходящий курс перед обменом .
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финансы, банки.ру, валюта, эксклюзив
Финансы, Банки.ру, валюта, Эксклюзив
03:03 04.09.2026
 
Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще продавать валюту

Эксперт Солдатенкова: рост продаж говорит о нормализации спроса на валюту

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В июле россияне чаще продавали наличную валюту, чем покупали. На продажу долларов пришлось 55% операций, евро — 57% . О том, почему интерес к покупке валюты начал снижаться и что это значит для сбережений, агентству "Прайм" рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.
По словам эксперта, весной 2026 года спрос на покупку валюты вырос почти в три раза по сравнению с первым кварталом. Это было связано с укреплением рубля: на фоне подешевевшей валюты пользователи стремились зафиксировать выгодный курс.
“Однако после активных покупок спрос летом стал более сдержанным. В июне количество заявок снизилось на 3% к маю, в июле — еще на 7%, хотя в августе вновь выросло на 5%”, - сказала она.
Параллельно менялась и структура сбережений. Спрос на онлайн-вклады во втором квартале снизился на 13% к предыдущему кварталу, тогда как интерес к инвестиционным продуктам вырос на 25%. По мере снижения доходности депозитов часть средств перетекает в другие инструменты, и валюта стала частью этого процесса.
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"Валюта по-прежнему остается инструментом диверсификации сбережений, особенно для тех, кто копит на срок больше года. Доллар сохраняет ведущую роль для крупных накоплений: доля заявок на его покупку достигла максимума за пять кварталов, а средняя сумма обмена выросла на треть. Неопределенность относительно дальнейшей динамики рубля также поддерживает интерес к валюте", — пояснила Солдатенкова.
Таким образом, рост доли продаж в июле скорее говорит о нормализации спроса после активных покупок в первой половине года, чем об отказе россиян от валютных сбережений . На фоне колебаний курса стоимость одной и той же валюты может отличаться в зависимости от банка, и на этом фоне растет роль финансовых маркетплейсов, позволяющих выбрать подходящий курс перед обменом .
 
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