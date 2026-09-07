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Апелляция отклонила иск китайской компании к iFly

Апелляция отклонила иск китайской компании к iFly - 07.09.2026, ПРАЙМ

Апелляция отклонила иск китайской компании к iFly

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей китайской туристической компании Beijing Guoxin... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:28+0300

2026-09-07T18:28+0300

2026-09-07T18:28+0300

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей китайской туристической компании Beijing Guoxin Holiday Travel Agency во взыскании около 1,6 миллиона долларов с российской авиакомпании iFly (ООО "Ай Флай"). Как сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу истца на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. В материалах дела говорится, что китайская компания и iFly в декабре 2019 года подписали договор, по которому перевозчик по заказу истца обязался выполнять рейсы по маршрутам Сочи – Шэньчжэнь – Сочи и Москва – Нанкин – Москва. Заказчик заплатил авиакомпании авансом 4 миллиона долларов. Уже в январе 2020 года китайская компания уведомила iFly о невозможности осуществлять перевозки туристов из-за эпидемии ковида. К тому времени состоялось всего девять рейсов по обоим маршрутам. Согласно условиям контракта стоимость этих рейсов для заказчика составила чуть более 2,4 миллиона долларов. Оставшуюся часть аванса туркомпания потребовала вернуть в своем иске. Суд первой инстанции, отказывая в иске, пришел к выводу, что истцом пропущен срок исковой давности. О нарушении своих прав он узнал в 2020 году, а с иском обратился только в декабре 2025 года. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основные владельцы ООО "Ай Флай" - Александр Буртин (доля 56%) и Павел Власов (30%).

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