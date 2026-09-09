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Регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку возобновятся с 27 октября
Регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку возобновятся с 27 октября - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку возобновятся с 27 октября
Регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку возобновятся с 27 октября, сообщили в Международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:09+0300
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ГРОЗНЫЙ, 9 сен — ПРАЙМ. Регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку возобновятся с 27 октября, сообщили в Международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Двадцать седьмого октября 2026 года возобновляются регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты будет выполнять авиакомпания Utair три раза в неделю на самолетах Boeing 737-800.
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бизнес, россия, грозный, баку, utair, ютэйр
Бизнес, РОССИЯ, Грозный, Баку, Utair, ЮТэйр
Регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку возобновятся с 27 октября
Регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку возобновятся с 27 октября
ГРОЗНЫЙ, 9 сен — ПРАЙМ. Регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку возобновятся с 27 октября, сообщили в Международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Двадцать седьмого октября 2026 года возобновляются регулярные прямые рейсы из Грозного в Баку", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты будет выполнять авиакомпания Utair три раза в неделю на самолетах Boeing 737-800.