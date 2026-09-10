https://1prime.ru/20260910/infljatsija-873173289.html

Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,9%

Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,9% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,9%

Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T09:21+0300

2026-09-10T09:21+0300

2026-09-10T09:38+0300

мировая экономика

германия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873173289.jpg?1789022315

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с предварительной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,2%, что также совпало с предварительным значением.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,4% оставшись на июльском уровне.Цены отдельно на энергоносители ускорили рост в августе до 10,5% с 8,3% месяцем ранее. "В августе повышение цен на энергоносители вновь стало основным двигателем для общего уровня инфляции", - приводится в релизе комментарий главы бюро Рут Бранд (Ruth Brand).Рост цен на продовольствие замедлился до 0,1% с 0,4% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,8% за год, на товары - увеличились на 3%.В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялся на 2,9% в годовом выражении в августе, в месячном - увеличился на 0,2%.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия