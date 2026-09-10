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Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,9% - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,9% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:21+0300
2026-09-10T09:38+0300
мировая экономика
германия
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с предварительной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,2%, что также совпало с предварительным значением.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,4% оставшись на июльском уровне.Цены отдельно на энергоносители ускорили рост в августе до 10,5% с 8,3% месяцем ранее. "В августе повышение цен на энергоносители вновь стало основным двигателем для общего уровня инфляции", - приводится в релизе комментарий главы бюро Рут Бранд (Ruth Brand).Рост цен на продовольствие замедлился до 0,1% с 0,4% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,8% за год, на товары - увеличились на 3%.В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялся на 2,9% в годовом выражении в августе, в месячном - увеличился на 0,2%.
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
09:21 10.09.2026 (обновлено: 09:38 10.09.2026)
 
Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,9%

Годовая инфляция в Германии по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,2%, что также совпало с предварительным значением.
Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,4% оставшись на июльском уровне.
Цены отдельно на энергоносители ускорили рост в августе до 10,5% с 8,3% месяцем ранее. "В августе повышение цен на энергоносители вновь стало основным двигателем для общего уровня инфляции", - приводится в релизе комментарий главы бюро Рут Бранд (Ruth Brand).
Рост цен на продовольствие замедлился до 0,1% с 0,4% в годовом выражении. Цены на услуги выросли на 2,8% за год, на товары - увеличились на 3%.
В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялся на 2,9% в годовом выражении в августе, в месячном - увеличился на 0,2%.
 
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