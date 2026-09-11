Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/infljatsija-873211948.html
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля - 11.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:18+0300
2026-09-11T08:18+0300
мировая экономика
сша
великобритания
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873211948.jpg?1789103898
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в пятницу, 11 сентября, в 15.30 мск. В 9.00 мск национальное статистическое бюро Великобритании опубликует данные об объеме промышленного производства страны в июле. Аналитики ждут, что показатель снизился на 0,2% к июню. В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в сентябре индикатор снизился до 51 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 сентября их число увеличилось на 2, до 449. В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в августе. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 404 миллиардов долларов с 432,3 миллиарда месяцем ранее.
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, великобритания, минфин сша
Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минфин США
08:18 11.09.2026
 
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля

Trading Economics: годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля 3,4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в пятницу, 11 сентября, в 15.30 мск.
В 9.00 мск национальное статистическое бюро Великобритании опубликует данные об объеме промышленного производства страны в июле. Аналитики ждут, что показатель снизился на 0,2% к июню.
В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в сентябре индикатор снизился до 51 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 сентября их число увеличилось на 2, до 449.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в августе. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 404 миллиардов долларов с 432,3 миллиарда месяцем ранее.
 
Мировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала