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Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля - 11.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:18+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в пятницу, 11 сентября, в 15.30 мск.
В 9.00 мск национальное статистическое бюро Великобритании опубликует данные об объеме промышленного производства страны в июле. Аналитики ждут, что показатель снизился на 0,2% к июню.
В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в сентябре индикатор снизился до 51 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 сентября их число увеличилось на 2, до 449.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в августе. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 404 миллиардов долларов с 432,3 миллиарда месяцем ранее.
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мировая экономика, сша, великобритания, минфин сша
Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минфин США
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля
Trading Economics: годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля 3,4%
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне июля в 3,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в пятницу, 11 сентября, в 15.30 мск.
В 9.00 мск национальное статистическое бюро Великобритании опубликует данные об объеме промышленного производства страны в июле. Аналитики ждут, что показатель снизился на 0,2% к июню.
В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в сентябре индикатор снизился до 51 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 сентября их число увеличилось на 2, до 449.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в августе. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 404 миллиардов долларов с 432,3 миллиарда месяцем ранее.