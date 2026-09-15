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Инфляция в Испании достигла максимального уровня с февраля 2023 года
Инфляция в Испании достигла максимального уровня с февраля 2023 года - 15.09.2026, ПРАЙМ
Инфляция в Испании достигла максимального уровня с февраля 2023 года
Годовая инфляция в Испании по итогам августа ускорилась до 4,3% с 3,6% месяцем ранее, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, сообщил национальный... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:35+0300
2026-09-15T14:35+0300
2026-09-15T14:38+0300
мировая экономика
испания
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МАДРИД, 15 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании по итогам августа ускорилась до 4,3% с 3,6% месяцем ранее, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, сообщил национальный институт статистики (INE) страны. "Годовой показатель индекса потребительских цен (ИПЦ) в августе составил 4,3%, что на семь десятых процентного пункта выше, чем месяцем ранее. Это самый высокий уровень с февраля 2023 года", - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе института. По его данным, наибольшее влияние на ускорение инфляции оказал транспорт: цены в этой категории выросли на 9,5% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с августа 2022 года. В INE объяснили эту динамику прежде всего ростом стоимости топлива и смазочных материалов для личного транспорта. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали за год на 2,3%, что на 0,7 процентного пункта выше июльского показателя.
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мировая экономика, испания
Мировая экономика, ИСПАНИЯ
Инфляция в Испании достигла максимального уровня с февраля 2023 года
INE: годовая инфляция в Испании в августе ускорилась до 4,3%
МАДРИД, 15 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании по итогам августа ускорилась до 4,3% с 3,6% месяцем ранее, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, сообщил национальный институт статистики (INE) страны.
"Годовой показатель индекса потребительских цен (ИПЦ) в августе составил 4,3%, что на семь десятых процентного пункта выше, чем месяцем ранее. Это самый высокий уровень с февраля 2023 года", - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе института.
По его данным, наибольшее влияние на ускорение инфляции оказал транспорт: цены в этой категории выросли на 9,5% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с августа 2022 года. В INE объяснили эту динамику прежде всего ростом стоимости топлива и смазочных материалов для личного транспорта.
Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали за год на 2,3%, что на 0,7 процентного пункта выше июльского показателя.