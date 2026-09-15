https://1prime.ru/20260915/infljatsija-873314439.html

Инфляция в Испании достигла максимального уровня с февраля 2023 года

Инфляция в Испании достигла максимального уровня с февраля 2023 года - 15.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в Испании достигла максимального уровня с февраля 2023 года

Годовая инфляция в Испании по итогам августа ускорилась до 4,3% с 3,6% месяцем ранее, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, сообщил национальный... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:35+0300

2026-09-15T14:35+0300

2026-09-15T14:38+0300

мировая экономика

испания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873314439.jpg?1789472292

МАДРИД, 15 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании по итогам августа ускорилась до 4,3% с 3,6% месяцем ранее, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, сообщил национальный институт статистики (INE) страны. "Годовой показатель индекса потребительских цен (ИПЦ) в августе составил 4,3%, что на семь десятых процентного пункта выше, чем месяцем ранее. Это самый высокий уровень с февраля 2023 года", - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе института. По его данным, наибольшее влияние на ускорение инфляции оказал транспорт: цены в этой категории выросли на 9,5% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с августа 2022 года. В INE объяснили эту динамику прежде всего ростом стоимости топлива и смазочных материалов для личного транспорта. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали за год на 2,3%, что на 0,7 процентного пункта выше июльского показателя.

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, испания